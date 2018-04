Wirtschaft: Unternehmer investieren wieder kräftig

25.04.2018, 12:57 Uhr

43 Prozent der österreichischen Unternehmen werden 2018 mehr investieren als im Vorjahr. Rund 78 Prozent der Befragten beschreiben die Stimmung in Bezug auf Investitionen in ihrem Unternehmen aktuell als positiv.



Das geht aus der aktuellen Umfrage „Austrian Business Check“ des KSV1870 zur Investitionslage hervor, an der mehr als 1.000 Unternehmen teilgenommen haben.

Salzburg und Tirol gut in Stimmung

Auch KMU und Kleine investieren

Besonders gut ist die Investitionsstimmung in Salzburg und Tirol. Vorarlberg ist auf dem letzten Platz. Aber nur deshalb, weil dort schon in den vergangenen Jahren viel mehr investiert wurde, als im übrigen Österreich, so die KSV-Analyse.Die Top-3-Motive für die Investments: der Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit, die langfristige Absicherung des Unternehmens und die Steigerung von Gewinnen.„Ob der im Vorjahr begonnene Aufschwung nachhaltig ist, hängt unter anderem von der Bereitschaft zu Investitionen ab und diese ist heuer gegeben. Überraschend machen aber nicht nur große Betriebe finanzielle Mittel für neues Wachstum frei, sondern KMU und Kleinstunternehmen gleichermaßen“, so der KSV1870 Vorstand Ricardo-José Vybiral.Was die Investitionsstimmung betrifft, so ist die Einstellung bei mittelgroßen Unternehmen mit 90 Prozent und großen Betrieben mit 86 Prozent am positivsten.