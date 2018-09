Beeren, die uns über den Winter ernähren

10.09.2018, 17:13 Uhr

Kürbisernte – so gehts: Bei der Ernte sollte immer ein wenig Stielansatz am Kürbis verbleiben, das macht ihn länger haltbar. Den Stiel niemals abbrechen, am besten mit einem scharfen Messer abschneiden. Der Kürbis darf keine Verletzung haben. Gerade beim „Langen von Neapel“ ist es wichtig, denn dieser kann bis zu sechs Monate, bei 15 bis 18 Grad Celsius, im Trockenen gelagert werden.Kostenlose Beratung am Gartentelefon Steiermark 03334/31 700, www.oekoregion-kaindorf.at