Preis der Region: Die Stimmen werden gezählt

10.10.2017, 10:00 Uhr

Vielen Dank für die zahlreichen Stimmen beim WOCHE Preis der Region.

In den letzten Wochen wurden zahlreiche Stimmen abgegeben

Die WOCHE vergibt 2017 erstmals den Preis der Region und rückt damit Unternehmen ins Rampenlicht, die wertvoll für die Region sind. Nominiert wurden von unseren Lesern Betriebe die für die Region Gutes tun und zur Lebensqualität in der nachhaltig Steiermark beitragen.Nun steigt die Spannung, denn die heiße Phase des Votings beginnt. Die Online-Stimmen wurden ausgezählt und die zehn stimmenstärksten Unternehmen in der jeweiligen Region stellen sich nun der lokalen Jury-Sitzungen.

Die WOCHE Steiermark bedankt sich für die zahlreiche Teilnahme an der Abstimmung zum Preis der Region.





: die Sieger des Online-Votings und Favoriten der Jury-Sitzung werden in der Zeitung vorgestellt. Am 15. November findet die Übergabe des begehrten Preises in Graz statt.