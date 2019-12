Dem Lukas ist es nicht wurscht

„Witzig und absurd kann es werden. Bizarr ist es eh schon…“ – die österreichische Kabarett-Größe Lukas Resetarits gastiert am 5. März 2020 in der Mehrzweckhalle Wagna.

Er zählt zweifellos zu den erfolgreichsten österreichischen Kabarettisten und bereist mit seinem bereits 27. Soloprogramm demnächst die Südsteiermark: Lukas Resetarits. Das Programm trägt den klingenden Namen „Wurscht“, weil es ihm eben nicht „wurscht“ ist.

Resetarits hat es sich in seinem neuen Programm wieder zur Aufgabe gemacht, seinen Gästen die Verfehlungen der aktuellen Politik aufzuzeigen. Der Satiriker behandelt Fake-News, Message-Control, endlose Wahlkämpfe und berichtet über die Opfer der eigenen Schmutzkübelkampagnen – er stellt Fragen und sucht Antworten. Und er hofft, dass die obsoleten Polizeipferde nicht in die Wurscht kommen.

Ein Pflichttermin für Kabarettliebhaber – denn Termine außerhalb Wiens sind für Lukas Resetarits eher eine Seltenheit.

Tickets erhältlich bei oeticket.com und im Marktgemeindeamt Wagna.

VVK: € 29,- (Schüler, Lehrlinge, Studenten: € 19,-)