Der Tennisclub Kitzeck lädt am Samstag, dem 30. April um 11 Uhr zum Maibaumaufstellen am Tennisplatz ein. Die Vorarbeiten dafür haben bereits begonnen.

KITZECK. Zum ersten Mal lädt der Tennisclub Kitzeck zum Maibaumaufstellen ein. Dieser Tage wurde mit den Vorbereitungen begonnen. Niemand geringeres als Bürgermeister Josef Fischer hat den rund 21 Meter hohen Baum im Wald der Familie Sinemus gefällt. Gemeinsam mit den fleißigen Vereinsmitgliedern wurde der Baum schließlich zum Tennisplatz gebracht. Nun sind die Sportler damit beschäftigt, den Baum zu schnitzen, damit er eine echte Augenweide wird.

Maibaumaufstellen und Gaudi-Turnier

Wer dabei sein will und sich von dem wunderschönen Baum überzeugen will, ist am 30. April herzlich zum Aufstellen eingeladen. Für die musikalische Unterhaltung ist gesorgt und auch die Kulinarik wird nicht zu kurz kommen. Weiters wird an diesem Tag ein Gaudi-Turnier stattfinden. Egal ob Anfänger oder schon Fortgeschrittene - jeder ist beim Doppelturnier herzlich willkommen.