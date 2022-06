Am 24. Juni 2022 fand die Abschnittsfunkübung des Abschnittes 1 des BFV Leibnitz, in Kaindorf an der Sulm statt. Die 46 Teilnehmerinnen und Teilnehmer von sieben verschiedenen Feuerwehren mussten dabei drei Stationen bewältigen.

KAINDORF. Geschicklichkeit, gutes Wissen und Kompetenz waren bei der jüngsten Abschnittsübung des Abschnittes 1 des BFV Leibnitz in Kaindorf an der Sulm gefragt. Bei der Station 1 spielten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer „Schifferlversenken“. Dabei wurde zwei Whiteboards aufgestellt und zwei Gruppen traten per Funk gegeneinander an.

Bei der Station 2 ging es um das Thema „Sender - Empfänger“. Dazu mussten sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in zwei Gruppen teilen. Eine Gruppe hatte eine bereits aufgebaute Legofigur vor sich, die andere Gruppe hatte die gleichen Bausteine vor sich, jedoch nicht zusammengebaut. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mussten somit über Funk beschreiben, wie die andere Gruppe ihre Legofigur zusammenbauen muss, damit die Gruppen die gleiche Figur vor sich haben.

Gewusst wie



Bei der dritten Station drehte sich alles rund um Thema Kartenkunde. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mussten anhand eines beschriebenen Weges, diesen in die Karte einzeichnen und die Strecke im Anschluss abfahren. Im Laufe der Strecke waren zwei Hinweise versteckt, welche die Teilnehmerinnen und Teilnehmer über Funk zur Übungseinsatzleitung funken mussten.

Vor bzw. auch während der Übung wurde das ELF Gleinstätten vorgestellt.

Die Freiwillige Feuerwehr Kaindorf an der Sulm dankt allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern für die engagierte und zahlreiche Teilnahme sowie dem ELF Gleinstätten.

