Das Friedenslicht leuchtet in der Region hell

LEIBNITZ. Weihnachten rückt immer näher und der Stress der Gesellschaft befindet sich nahezu amHöhepunkt.

Grund genug, besonders in dieser Zeit kurz innezuhalten und besinnlicherenGedanken Platz zu schaffen. Aber auch an jene zu denken, denen es weniger gut geht.

Daher unterstützt die Stadtfeuerwehr Leibnitz auch in diesem Jahr mit den Spenden des

Friedenslichts eine in Not geratenen Familie aus Leibnitz.

Aus diesem Grund lädt die Freiwillige Feuerwehr Leibnitz die Bürger von Leibnitz und Umgebung ein, den

ihrigen Teil beizutragen. Gewohnt am 23. Dezember findet sich die gesamte Feuerwehrjugend

Leibnitz am Hauptplatz in Leibnitz ein, um das Friedenslicht zu empfangen. Ab 18 Uhr findet

vor dem Rathaus der feierliche Gottesdienst statt. Gegen eine freiwillige Spende werden warme

Getränke ausgeschenkt und auch Laternen sowie Kerzen ausgegeben. Ebenso gewohnt teilt die

Feuerwehrjugend Leibnitz das Friedenslicht am Vormittag des Heiligen Abend aus – von neun bis

zwölf Uhr haben Sie am Hauptplatz Leibnitz die Möglichkeit, das Licht in Empfang zu nehmen. Bei vielen Feuerwehren in der Region kann das Friedenslicht auch am 24. Dezember abgeholt werden.