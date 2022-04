Als Freiwillige Feuerwehr sehen sich die Leutschacher Florianis in erster Linie natürlich als Retter in den unterschiedlichsten Notsituationen. Aber auch das Brauchtum und die Gemeinschaft sind ihnen echte Herzensangelegenheiten.



LEUTSCHACH. Seit Jahren sorgt das eigene Osterkreuz der FF Leutschach am Rosenberg für ein sichtbares Zeichen der österlichen Freude.

Neue und sichere LED-Beleuchtung

Wie Brandinspektor Josef Koseak erzählt, ist vor einigen Jahrzehnten an anderer Stelle mit damals ölgefüllten Blechbüchsen schon mit dieser Tradition begonnen worden. Seit Palmsonntag steht das Leutschacher Kreuz nun und leuchtet in den Nächten mit einer neuen, energiesparenden LED-Beleuchtung.

Apropos Tradition: bitte passen Sie beim Abbrennen ihres Brauchtumsfeuer ganz besonders aus!

