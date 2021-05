Am 29. Mai um 18:38 Uhr wurde die FF Kaindorf an der Sulm zu einer Fahrzeugbergung am Kainberg alarmiert.

KAINDORF AN DER SULM. Die bereits am Einsatzort befindliche Polizei teilte der FF Kaindorf beim Eintreffen mit, dass es sich bei dem Fahrzeug um ein Elektrofahrzeug handelte. Daraufhin wurde mit Hilfe der Rettungskarte die Trennstelle für das Hochvoltsystem gesucht und getrennt. Im Anschluss wurden herumliegende Fahrzeugteile sowie ein beschädigter Baum entfernt, um die Fahrzeugbergung durchführen zu können.

Kainberg war für Verkehr gesperrt

Bei der Bergung wurde in Zusammenarbeit mit dem örtlichen Abschleppunternehmen darauf geachtet, dass die Batterie nicht beschädigt wurde. Zum Schluss wurde die Fahrbahn noch von groben Verunreinigungen abgewaschen. Während der gesamten Fahrzeugbergung war der Kainberg für den Verkehr gesperrt.

Das könnte Sie auch interessieren:

Mausoleum Ehrenhausen nach zwei Jahren wieder zugänglich