Das 17. Mal wurde heuer unter ganz besonderen Umständen die WOCHE-WeinChallenge durchgeführt. Entsprungen aus einer kleinen fast familiären Veranstaltung, zählt die WOCHE-WeinChallenge mittlerweile zu einer der größten des Landes. So konnten wir heuer einen neuen Rekord mit 800 eingreichten Weinen erzielen und die Qualität der Weine war einfach großartig.

Als WOCHE-Urgestein war ich bereits bei der ersten Weinverkostung vor 17 Jahren dabei, doch heuer war es eine ganz Besondere, die in Erinnerung bleiben wird: Das noch junge Weingut Marko aus Ehrenhausen an der Weinstraße stand innerhalb von wenigen Minuten dreimal auf der Bühne und fuhr mit drei Glastrophäen nach Hause. Da muss wohl ein neues Regal her, um die wunderschönen gläsernen Pokale würdig zu präsentieren.