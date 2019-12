Leibnitz und Lebring präsentieren sich laut Rechercheplattform "Addendum" als die Einpendlergemeinden des Bezirks, dank attraktiver Betriebe und guter Verkehrsanbindungen. Die längste durchschnittliche Wegzeit zum Arbeitsplatz nehmen die Leutschacher in Kauf.



Für die Mehrzahl der Erwerbstätigen im Bezirk Leibnitz steht täglich ein Arbeitsweg von knapp einer halben Stunden am Programm, sowohl morgens als auch abends. Die Rechercheplattform "Addendum" hat sich in der Folge österreich damit beschäftigt, wohin es Pendler in ihrer jeweiligen Gemeinde zieht und wie die Regionen Österreichs mit den öffentlichen Verkehrsmitteln vernetzt sind.

Zwei Einpendlergemeinden

Generell präsentieren sich alle Gemeinden des Bezirks als Auspendergemeinden, bis auf Leibnitz und Lebring. In Lebring stehen jeden Tag 841 Auspendler 1.271 Einpendlern gegenüber, in Leibnitz sind es 3.783 Einwohner die täglich auspendeln, wohingegen 5.011 Einpendler verzeichnet werden. "In Lebring-St. Margarethen gibt es ein sehr gutes Angebot an Wirtschaft und Industrie. Bedeutend ist für uns auch der Bahnhof, da sehr viele Arbeitnehmer mit dem Zug zu ihrem Arbeitsplatz in unserer Gemeinde kommen", erläutert Bgm. Franz Labugger die hohe Zahl an Einpendlern. Und auch der Leibnitzer Bürgermeister Helmut Leitenberger verweist auf zahlreiche Vorzeigebetriebe sowie im Besonderes auf "viele gute Betriebe, die es in der Innenstadt gibt".

Unter den Top-3 der Auspendlergemeinden steiermarkweit ist Gralla zu finden. Während im Jahr 1991 insgesamt rund 83,7% der Gralliger die Gemeindegrenzen verließen, um an ihren Arbeitsplatz zu gelangen, waren es 2017 bereits 86,2 %. Das entspricht einer Veränderung von 2,5 %. In Zahlen heißt das, dass hier aktuell täglich 704 Menschen einpendeln und 1.100 auspendeln.

Einen prozentuell stärkeren Zuwachs an Auspendlern als in Gralla verzeichnet man in Arnfels, Gabersdorf, Leibnitz und Straß. Spitzenreiter im Bezirk ist hier Arnfels: Waren es 1991 noch 50,7 % der Gemeindebewohner, die zum Arbeiten auspendelten, so stieg diese Zahl bis zum Jahr 2017 auf rund 71 % und damit um rund 21 % an. In Gabersdorf, Leibnitz und Straß ist der Anteil an Auspendlern um jeweils 20 % gestiegen.

Längere Wegzeiten

Am längsten unterwegs zu ihrem jeweiligen Arbeitsplatz sind die Einwohner von Leutschach: Die durchschnittliche einfache Wegzeit beträgt hier 45 Minuten, im Schnitt legt der Leutschacher Pendler dabei 53,2 km zurück.

Zu den wichtigsten Pendlerverflechtungen gehört für die Leibnitzer die Strecke zwischen Leibnitz und Graz sowie Wildon und Graz.

Erreichbarkeit der Zentren

In weiterer Folge beschäftigte sich das "Addendum"-Team mit der Erreichbarkeit der nächsten regionalen bzw. überregionalen Zentren im Vergleich zwischen dem Auto und öffentlichen Verkehrsmitteln.

Der Anteil der Bevölkerung, der das nächste regionale Zentrum innerhalb von 30 Minuten erreicht, liegt beim Verkehrsmittel Auto bei 99 %, diese 99 % kommen in einer Zeit von 18 Minuten an ihr Ziel. Mit öffentlichen Verkehrsmitteln verreichen 40,7 % der Bevölkerung das nächste regionale Zentrum in 19 Minuten.

In Hinblick auf die Erreichbarkeit des nächsten überregionalen Zentrums, also der Landeshauptstadt, zeigt sich für den Bezirk folgendes Bild: Der Anteil der Bevölkerung, der das nächste überregionale Zentrum mit dem Auto innerhalb von 50 Minuten erreicht, schlägt sich mit 97 % zu Buche. Die durchschnittliche Reisezeit beträgt 36 Minuten. Mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichen rund 20 % der Leibnitzer die Landeshauptstadt, und das in einer Zeit von 62 Minuten.

Daten der Gemeinden des Bezirks Leibnitz

Allerheiligen bei Wildon

129 Einpendler, 591 Auspendler täglich

Pendler aus Allerheiligen sind durchschnittlich 37 Minuten zum Arbeitsplatz unterwegs

Arnfels

296 Einpendler, 321 Auspendler täglich

Pendler aus Arnfels sind durchschnittlich 40 Minuten zum Arbeitsplatz unterwegs

Ehrenhausen

370 Einpendler, 935 Auspendler täglich

Pendler aus Ehrenhausen sind durchschnittlich 34 Minuten zum Arbeitsplatz unterwegs

Empersdorf

204 Einpendler, 613 Auspendler täglich

Pendler aus Empersdorf sind durchschnittlich 30 Minuten zum Arbeitsplatz unterwegs

Gabersdorf

339 Einpendler, 496 Auspendler täglich

Pendler aus Gabersdorf sind durchschnittlich 32 Minuten zum Arbeitsplatz unterwegs

Gamlitz

361 Einpendler, 1.062 Auspendler täglich

Pendler aus Gamlitz sind durchschnittlich 36 Minuten zum Arbeitsplatz unterwegs

Gleinstätten

713 Einpendler, 1.043 Auspendler täglich

Pendler aus Gleinstätten sind durchschnittlich 33 Minuten zum Arbeitsplatz unterwegs

Gralla

704 Einpendler, 1.100 Auspendler täglich

Pendler aus Gralla sind durchschnittlich 29 Minuten zum Arbeitsplatz unterwegs

Großklein

302 Einpendler, 834 Auspendler täglich

Pendler aus Großklein sind durchschnittlich 34 Minuten zum Arbeitsplatz unterwegs

Heiligenkreuz am Waasen

365 Einpendler, 1 171 Auspendler täglich

Pendler aus Heiligenkreuz am Waasen sind durchschnittlich 31 Minuten zum Arbeitsplatz unterwegs

Heimschuh

197 Einpendler, 758 Auspendler täglich

Pendler aus Heimschuh sind durchschnittlich 34 Minuten zum Arbeitsplatz unterwegs

Hengsberg

118 Einpendler, 601 Auspendler täglich

Pendler aus Hengsberg sind durchschnittlich 31 Minuten zum Arbeitsplatz unterwegs

Kitzeck im Sausal

258 Einpendler, 434 Auspendler täglich

Pendler aus Kitzeck sind durchschnittlich 35 Minuten zum Arbeitsplatz unterwegs

Lang

268 Einpendler, 544 Auspendler täglich

Pendler aus Lang sind durchschnittlich 27 Minuten zum Arbeitsplatz unterwegs

Lebring-St. Margarethen

1.271 Einpendler, 841 Auspendler täglich

Pendler aus Lebring-St. Margarethen sind durchschnittlich 28 Minuten zum Arbeitsplatz unterwegs

Leibnitz

5.011 Einpendler, 3.783 Auspendler täglich

Pendler aus Leibnitz sind durchschnittlich 30 Minuten zum Arbeitsplatz unterwegs

Leutschach

220 Einpendler, 1.085 Auspendler täglich

Pendler aus Leutschach sind durchschnittlich 45 Minuten zum Arbeitsplatz unterwegs

Oberhaag

164 Einpendler, 752 Auspendler täglich

Pendler aus Oberhaag sind durchschnittlich 39 Minuten zum Arbeitsplatz unterwegs

Ragnitz

265 Einpendler, 589 Auspendler täglich

Pendler aus Ragnitz sind durchschnittlich 29 Minuten zum Arbeitsplatz unterwegs



St. Andrä-Höch

75 Einpendler, 686 Auspendler täglich

Pendler aus St. Andrä-Höch sind durchschnittlich 35 Minuten zum Arbeitsplatz unterwegs

St. Georgen an der Stiefing

182 Einpendler, 571 Auspendler täglich

Pendler aus St. Georgen an der Stiefing sind durchschnittlich 36 Minuten zum Arbeitsplatz unterwegs

St. Johann im Saggautal

146 Einpendler, 766 Auspendler täglich

Pendler aus St. Johann i.S. sind durchschnittliclh 39 Minuten zum Arbeitsplatz unterwegs

St. Nikolai im Sausal

221 Einpendler, 850 Auspendler täglich

Pendler aus St. Nikolai i.S. sind durchschnittlich 35 Minuten zum Arbeitsplatz unterwegs

St. Veit in der Südsteiermark

483 Einpendler, 1.432 Auspendler täglich

Pendler aus St. Veit in der Südsteiermark sind durchschnittlich 30 Minuten zum Arbeitsplatz unterwegs

Schwarzautal

440 Einpendler, 819 Auspendler täglich

Pendler aus Schwarzautal sind durchschnittlich 31 Minuten zum Arbeitsplatz unterwegs

Straß

1.289 Einpendler, 1.813 Auspendler täglich

Pendler aus Straß sind durchschnittlich 32 Minuten zum Arbeitsplatz unterwegs

Tillmitsch

528 Einpendler, 1.436 Auspendler täglich

Pendler aus Tillmitsch sind durchschnittlich 28 Minuten zum Arbeitsplatz unterwegs

Wagna

1.321 Einpendler, 2.407 Auspendler täglich

Pendler aus Wagna sind durchschnittlich 31 Minuten zum Arbeitsplatz unterwegs

Wildon

1.321 Einpendler, 2.407 Auspendler täglich

Pendler aus Wildon sind durchschnittlich 29 Minuten zum Arbeitsplatz unterwegs