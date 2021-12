Die Selbsthilfegruppe für Angehörige von Alzheimerpatienten trifft sich vor dem Jahreswechsel noch einmal in Leibnitz.

LEIBNITZ. Alzheimer ist eine Krankheit, die immer mehr Menschen und ihre Angehörigen betrifft. Wie man richtig mit der Krankheit umgeht, wo es Hilfsangebote gibt und was man sonst noch tun kann, um mit der Belastung fertig zu werden, erfahren die Teilnehmer an der Selbsthilfegruppe.

Diese trifft sich am Montag, dem 27. Dezember von 17 bis 19 Uhr in der Grazergasse 2, Raum 1.

Jeder ist herzlich willkommen!