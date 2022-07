Das südsteirische Paradeunternehmen Ledinegg-Kögl ist im wahrsten Sinne des Wortes richtungsweisend für die Landwirtschaft. Dies wurde im Juni am “Tag der Technik” an der Landesweinbauschule Silberberg wieder eindrucksvoll unter Beweis gestellt.

LEIBNITZ. Mit ihrer Hauptmarke "Antonio Carraro" sowie weiteren Speziallösungen war das Team rund um Christoph Urdl-Ledinegg einen ganzen Tag lang für die gesamte Wein- und Obstbaubranche im Einsatz. Von den brandneuen Carraros und weiteren innovativen Vorführgeräten konnte sich so jeder einen sehr guten Überblick über die aktuelle Produktpalette machen.

Traditionsunternehmen

Ob intelligente Mehrzeilensprühtechnik, innovative Zwischenstockpflege oder neue, verbesserte, emissionsreduzierte Motorenleistung bei Traktoren - Leidenschaft, Kompetenz und stetiger Innovationsgeist prägen das Unternehmen seit bald 40 Jahren. Und der gemeinsame Wille zum Erfolg und Mehrwert für die Kunden.

Langjährige Partnerschaft

Das Team von Ledinegg-Kögl besucht aber am liebsten den Kunden direkt an seinem Arbeitsplatz, um sich über die Anforderungen und den Bedarf ein ganz klares Bild machen zu können. Darauf aufbauend kommt dann der passende, nachvollziehbare Vorschlag und das entsprechende Angebot dazu. So entsteht eine nachhaltige und langfristige Kundenpartnerschaft, die auch wichtiger Bestandteil der Vorführungen am “Tag der Technik” in Silberberg war. Gerade mit dem Landesweingut selbst gibt es eine langjährige Partnerschaft auf Augenhöhe.

