2021 wurden beim Standesamt in Leibnitz 152 Hochzeiten gefeiert. Zahlreiche Paare wollen ich auch 2022 in Leibnitz das Ja-Wort geben. Mit dem 2. 2. 2022 und dem 22. 2. 2022 warten heuer zwei besondere Termine für verliebte Brautpaare.

Heiraten im Bezirk Leibnitz gewinnt zunehmends an Beliebtheit und so entscheiden sich auch viele prominente Paare dafür in Leibnitzer Rathaus den Bund für das Leben zu schließen.

2021 wurden beim Standesamt in Leibnitz knapp über 152 Hochzeiten gefeiert. Die meisten Trauungen fanden pandemiebedingt nur im sehr kleinen Rahmen statt und wurden mehrheitlich im Rathaus abgehalten, da die Locations ja sehr lange aufgrund der Coronamaßnahmen nicht öffnen konnten.

Das Liebejahr fällt heuer ideal

"Für das heurige Jahr 2022 und für 2023 haben wir schon viele Anmeldungen und tagtäglich werden es mehr und man hat das Gefühl, die Paare sind wieder guten Mutes, verschobene Hochzeiten nachholen zu können", heißt es auf Anfrage der Woche Leibnitz aus dem Standesamt Leibnitz.

Mit dem 2. 2. 2022 und dem 22. 2. 2022 warten im Februar zwei besondere "Schnapszahlen", doch derzeit sind diese beiden Tage nicht mehr gebucht als andere Tage, weil die Brautpaare vermutlich sehr unsicher sind, ob die Coronazahlen nicht doch noch steigen und neue Maßnahmen seitens der Regierung folgen werden.

Standesamt reagiert flexibel

Die Verhaltensregeln (Maske, Anzahl Personen im Trauungssaal, G-Regeln etc.) bei Trauungen richten sich selbstverständlich stets nach den Vorgaben der Regierung und können sich rasch ändern.

"Das macht die Planung für die Brautpaare auch nicht gerade leicht und deshalb warten viele einfach noch zu und richten sich nicht nach sogenannten ,Schnapszahlen' wie beispielsweise der 2. 2. 2022 oder der 22.2. 2022", so die Erfahrung im Standesamt Leibnitz.

Die Leibnitzer Standesbeamten sind allerdings optimistisch und hoffen – sofern sich die Coronalage bis in den Sommer stabilisiert – bald an den Durchschnitt der letzten Jahre vor der Pandemie wieder anknüpfen zu können. Die brennende Frage, ob sich auch wieder Prominente in Leibnitz das Ja-Wort geben werden bleibt weiterhin spannend, denn aufgrund der Verschwiegenheitspflicht, wird der vertraulich mit den Informationen umgegangen.

