Am vergangenen Wochenende fand in Sankt Lorenzen im Mürztal das Rührer Rennen (MTB Uphill) statt.

Lukas Hernach von den Weinblattlern Südsteiermark hat wieder groß aufgezeigt und stand ganz oben auf dem Stockerl. Er erreichte Platz 1 bei den Schülern und Platz 2 in der Jugendklasse. Alle Weinblattler gratulieren herzlichst.