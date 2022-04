Mit der neu errichteten ein Hektar großen Fertigungshalle schlägt Holler Tore in Leitring ein neues Kapitel auf. Der Schiebetor-Profi Ewald Holler investiert insgesamt 18 Mio. Euro in das neue Werk der Holler Tore GmbH.

LEITRING. "Die steirischen Familienunternehmen sind das Tafelsilber unseres Landes. Sie sind das Wertvollste was es gibt, denn da wird die Regionalität nicht nur gesprochen, sondern auch gelebt. Was hier geschaffen wird, ist ein wirkliches Juwel", betonte WKO-Präsident Josef Herk bei der Gleichenfeier für den Bau der neuen Fertigungshalle der Holler Tore GmbH in Leitring im Herbst des Vorjahres.



Ein erster Rundgang in der neuen Halle - hier geht es zum Video:

Mittlerweile befinden sich die Arbeiten für die Fertigstellung des modernsten Schiebetorwerks Europas bereits auf der Zielgeraden und die Produktion in der neuen Halle konnte Anfang Jänner 2022 im Einschicht-Betrieb gestartet werden.

Ewald Holler, der vor 30 Jahren den Sprung in die Selbstständigkeit wagte, setzt dem stetig gewachsenem Unternehmen mit der neuen Halle buchstäblich die Krone auf.

Einzigartiges Herzstück: Am Aufbau der individuell für Holler Tore konzipierten Schweißroboter-Anlage wird bereits seit Monaten gearbeitet.

Endlich genügend Platz

Die modernste Fertigungs- und Produktionshalle Europas überstrahlt mit einer Größe von 10.000 Quadratmetern in jeder Hinsicht alles. Die Fertigung der Schiebetore erfolgt am neuesten Stand der Technik mit roboterunterstützten Maschinen als Teil der vernetzten Industrie 4.0. "Mit zukunftsweisenden Technologien können so anspruchsvolle und kundenspezifische Schiebetorsysteme aus Aluminium für den Weltmarkt hergestellt werden", erläutert Ewald Holler bei einem Rundgang.

Kaum in Worte zu fassen ist die Dimension des neuen Schiebetorwerks der Holler Tore GmbH in Leitring, das europaweit in seiner Art einzigartig ist und damit buchstäblich Tür und Tor für die Zukunft öffnet.

Lokal und regional

Hier in Leitring erfolgen sämtliche Arbeitsabläufe – von der Planung über den Zuschnitt und dem Schweißen bis hin zum Pulverbeschichten und Oberflächenfinish. Ebenso erfolgen die Montage und die Qualitätsprüfung vor Ort in Leitring, bevor die Tore verladen werden und weltweit ausgeliefert werden.

Wertvolle Fachkräfte legen in der Produktion Hand an.

"In der Endausbaustufe wird alle sieben Minuten ein Zehn-Meter-Tor produziert", erläutert Firmenchef Ewald Holler bei einem Rundgang durch die Halle.

Im Endausbau werden es vier Produktionsstraßen (davon drei für Schiebetore und eine für Sonder- und Drehtore) sein und täglich 60 Tore vom Band gehen. Herzstück der modernsten Produktionsanlage Europas bildet eine Robotorschweißanlage. Diese ist so intelligent, dass sie über ein ERP-System erkennt, was sie zu tun hat. Vorbei geht es beim Rundgang auch an der hochmodernen Pulverbeschichtungsanlage. Hier erfolgt alles manuell und abwasserfrei, das heißt im Sinne der Umwelt und Wirtschaftlichkeit mit Wasser- und Wärmerückgewinnung.

10.000 m2 große Halle

"Die überschüssige Wärme wird für die Heizung verwendet. Die gesamte Halle verfügt über eine Bodenheizung, die im Sommer auch gekühlt werden kann", erzählt Ewald Holler. Am Dach wurden 800 kWp Photovoltaik angebracht, der Rest der notwendigen Energie wird durch Fernwärme aus einem Bioheizkraftwerk bezogen.

Niederlassungen

Derzeit ist Holler Tore mit Niederlassungen in Deutschland, Polen und der Schweiz präsent. "Uns ist es wichtig, möglichst nah am Kunden zu sein", erzählt Holler von weiteren Expansionsplänen.

Seinen besonderen Dank richtet Ewald Holler an die Gemeinde Wagna mit Bgm. Peter Stradner, alle Mitarbeiter, alle am Bau beteiligten Betriebe, die vorwiegend aus der Region kommen, sowie alle Anrainer und seine Familie als größte Stütze.

Mit der Region verwurzelt: Brigitte, Lisa und Ewald Holler

Ständig auf Mitarbeitersuche

Durch die Errichtung der neuen Fertigungshalle nach modernsten Richtlinien kann Holler Tore jetzt der steigenden Nachfrage gerecht werden. Derzeit beschäftigt das Unternehmen rund 200 Mitarbeiter. "Wir sind ständig auf der Suche nach neuen Mitarbeitern", betont Ewald Holler und verweist auf den aktuellen Fachkräftemangel.

Die Holler Tore GmbH mit Sitz in Leitring/Wagna ist in Europa Marktführer bei gewerblich eingesetzten Schiebetorsystemen aus Aluminium und so zählen Ewald, Brigitte und Lisa Holler mit ihrem erfolgreichen Unternehmen zu den international erfolgreichen Teamplayern.

Großes Danke

Die Zusammenarbeit mit regionalen Betrieben liegt Holler Tore besonders am Herzen und so zeigt auch bei der Errichtung der modernsten Produktioshalle Europas die heimische Wirtschaft ganz groß auf. "Wir danken allen am Bau beteiligten Professionisten für ihren Einsatz und die hervorragende Ausführung aller Arbeiten", betont Ewald Holler.

Am Bau beteiligte Professionisten:

Ein großer Dank gilt allen Professionisten, die an der Errichtung des modernsten Schiebetorwerks Europas der Holler Tore GmbH in Leitring mitgewirkt haben. Sämtliche Arbeiten wurden zur vollsten Zufriedenheit zuverlässig ausgeführt.

Die Gleichen feier für den Bau des neuen Schiebtorwerks wurde im Herbst 2021 gefeiert. Lisa Holler hat von der beeindruckenden Firmengeschichte berichtet - hier geht es zum Video:



