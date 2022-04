Viele Paare und Jungfamilien träumen vom Kauf eines Eigenheims. Das Ersparte reicht dafür meist nicht aus, daher muss ein Wohnkredit her. Rosemarie Pacher-Theinburg aus Kitzeck hat ihre Leidenschaft zum Beruf gemacht und unterstützt Privatpersonen als unabhängige Finanzierungsberaterin.

KITZECK. Der Wunsch nach einer individuellen und leistbaren Finanzierung für die Schaffung eines Eigenheimes bedarf genauester Planung und besonders in Zeiten steigender Grundstücks- und Immobilien-Preise ist fachlicher Rat unbezahlbar. Hier setzt die Arbeit der glücklich verheirateten Jungmama Rosemarie Pacher-Theinburg aus Kitzeck an. Den Traum vom Eigenheim kennt sie persönlich, jetzt hilft sie anderen bei der Realisierung langgehegter Pläne.

Seit 21 Jahren ist Rosemarie Pacher-Theinburg, kurz "Rosi" genannt, im Banken- und Finanzierungswesen tätig. Wichtige Klauseln und Veträge zählen für sie zum Alltag wie der tägliche Spaziergang mit ihrem kleinem Sonnenschein.

Als Einpersonen-Unternehmerin hat sich im Jahr 2021 ein Finanzierungsvolumen von 15 Millionen Euro für ihre Kund:innen beraten und an die Big Player im Bankensektor vermittelt. Es gibt zu jeder Bank einen Ansprechpartner und eine Bankstelle in der Nähe, mit der Pacher-Theinburg kooperiert. Sie weiß, worauf es Jungfamilien und Paaren ankommt und dass das Thema Finanzierung ebenso Einfühlungsvermögen zum bestmöglichen Wohnkredit braucht.

"Zwei" Babys machen glücklich

Die Finanzierungsexpertin hat sich in den letzten vier Jahren ihrer Selbstständigkeit ein großes Netzwerk an Kooperationspartnern im Immobilienbereich und die größten Banken Österreichs zum Preisvergleich ins Boot geholt.

„Mein erstes Baby war meine Firma, aber der Kinderwunsch war ebenfalls da. Als mein Sohn zur Welt kam, brauchte ich einen Plan, wie sich das Mama-Sein mit meiner Selbstständigkeit vereinbaren lässt“, erzählt die Unternehmerin und Mutter. Rosemarie Pacher-Theinburg lebt mit ihrem Ehemann Kurt und ihrem einjährigen Sohn Ferdinand in Kitzeck in einem modernen Einfamilienhaus in der schönen Südsteiermark. „Ich werde von meinem Mann tatkräftig unterstützt. Damit ich meiner Selbstständigkeit uneingeschränkt nachgehen kann, ist Kurt derzeit in Väterkarenz“, berichtet Rosemarie mit Freude.

Mindeststandard für die Kreditvergabe

"Die Finanzmarktaufsicht plant im Sommer 2022 einen Mindeststandard für die Kreditvergabe mit einem Eigenmittel-Anteil von zumindest 20 Prozent“, informiert Pacher-Theinburg, die hauptsächlich Privatpersonen betreut. Der Hype rund ums Eigenheim und die Anlegerimmobilie reißt nicht ab. Durch die Corona-Pandemie sei der Wunsch nach dem Wohnen im Grünen sogar noch verstärkt worden, weil viele durch Home-Office und Co. mehr Zeit zuhause verbringen.



