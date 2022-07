In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde ein 32-Jähriger von einem vorerst Unbekannten bei einer Rauferei schwer verletzt. Der Täter wurde ausgeforscht, er befindet sich in Kroatien.



LEOBEN. Gegen 1.15 Uhr kam es am aus bislang unbekannten Gründen vor einem Lokal in der Innenstadt zu einer Rauferei zwischen zwei Männern. Dabei umklammerte ein 24-Jähriger einen 32-Jährigen im Halsbereich und würgte ihn, bis dieser das Bewusstsein verlor und zu Boden sank. Danach trat er dem Opfer mehrmals gegen den Kopf, bevor er schließlich flüchtete. Mehrere Zeugen beobachteten den Vorfall und verständigten die Polizei. Nachdem der 32-Jährige von Polizisten mehrmals aufgefordert worden war, sich aufgrund seiner Verletzungen in ärztliche Behandlung zu begeben, flüchtete dieser von der Örtlichkeit.

Der Mann konnte kurz darauf an seiner Wohnadresse angetroffen werden, verweigerte aber weiterhin jegliche medizinische Abklärung. Im Laufe des Tages begab er sich in das LKH Bruck an der Mur, wo er, nachdem schwere Kopfverletzungen (mehrere Brüche) festgestellt worden waren, stationär aufgenommen wurde.

Aufgrund von Zeugenaussagen konnte der Täter ausgeforscht und telefonisch kontaktiert werden. Der 24-Jährige aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag gestand die Tat und gab an, einige Tage in Kroatien auf Urlaub zu sein. Der Mann wird nach seiner Rückkehr einvernommen werden.

