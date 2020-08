Sie haben samtweiche Pfoten, ein starrsinniges Verhalten, sind immer hungrig, sie kratzen gern und sind oft am Schnurren. Katzen vereinen nicht nur all diese widersprüchlichen Eigenschaften in sich, sie sind auch robuste und erstaunliche Tiere. Neben dem Hund ist die Katze das beliebteste Haustier weltweit.

Wissenwertes

Was die flauschigen Vierbeiner alles können und was nicht sei hier aufgezählt:

Katzen können ungefähr 100 unterschiedliche Laute von sich geben

Sie können süße Speisen nicht schmecken

Weibliche Tiere können von mehreren Katern trächtig werden

20.155 Haare pro Quadratzentimeter bedecken ihren Körper

Durchschnittlich 12 Schnurrhaare je Seite helfen bei der Orientierung

Rote Katzen sind zu 90% männlich

Großkatzen können nur beim Einatmen schnurren, Hauskatzen beim Ein- und Ausatmen

Im vollen Sprint erreicht eine Katze bis zu 50 Stundenkilometer

Eine Katze hat 230 Knochen im Körper

Beliebt

Katzen sind mit 55 Prozent und Hunde mit 49 Prozent die Spitzenreiter unter den Haustieren. Kleintiere wie zB Hamster erreichen gerade einmal 13 Prozent, Fische (12 Prozent) und Vögel (10 Prozent) haben in unseren Haushalten weniger Einzug gehalten. Die schnurrenden Viebeiner die als Freigänger unterwegs sind gehen selbstständig nach Draußen und leben sich aus, reine Wohnungskatzen brauchen mehr Aufmerksamkeit und Gesellschaft weil ihr Bewegungsradius eingeschränkt ist.

Robust

Was diese Tiere aushalten ist immer wieder erstaunlich. So haben sie sehr gute Sprunggelenke die bei einem Sturz wie Stodämpfer fungieren. Unbeschadet aus großer Höhe zu fallen ist für Katzen mitunter nicht gefährlich, weil sie sich während dem Sturz umdrehen und so immer auf ihren Pfoten landen. Deswegen sind Stürze aus großer Höhe sogar für die Katze besser zu überstehen als aus niedriger Höhe. Das Schnurren von Katzen kann heilen, in erster Linie heile sie sich selbst, die ideale Schnurrfrequenz dafür liegt bei 27 und 44 Hertz. Auch der positive Effekt auf den Menschen ist nachgewiesen.

Der Weltkatzentag der jährlich am 8. August über die Bühne geht, soll vorrangig die Hauskatze und Besitzer, an ihre besondere Beziehung erinnern. Aber auch auf gefährdete und bedrohte Großkatzen soll die Aufmerksamkeit gelegt werden. Mehr als 80 Prozent aller Raubkatzen-Arten sind mittlerweile auf der Roten Liste der bedrohten Tierarten als gefährdet eingestuft. Ein trauriger Trend der uns zu denken geben sollte.