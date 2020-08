Erste Sitzung des neuen Gemeinderates: Die Niklasdorfer SPÖ erhöhte die Frauenquote im Gemeindeparlament.

NIKLASDORF. In der ersten Sitzung des Niklasdorfer Gemeinderates nach der Konstituierung im Juli stand unter Punkt eins der Tagesordnung gleich eine personelle Änderung am Programm. Nachdem sich Anna Hirschberger und Markus Augustin entschlossen haben, ihr Mandat im Gemeinderat nicht anzunehmen, wurden mit Birgit Pink und Christina Kure zwei Gemeinderätinnen neu angelobt.

Marak als "Volksbürgermeister"

Bürgermeister Johann Marak verzichtet in dieser Periode – wie auch schon in der vergangenen – auf sein Stimmrecht im Gemeinderat und bleibt somit nur im Gemeindevorstand stimmberechtigt.

Eine weitere Neuigkeit ergibt sich in der Änderung der Anzahl der Fachausschüsse. Hier leistet sich Niklasdorf neben den fünf bisherigen Ausschüssen zusätzlich einen Ausschuss mit der Bezeichnung "Verkehr, Sicherheit und Innovation". Das Besondere daran ist, dass in diesem Ausschuss alle drei in den Gemeinderat gewählte Parteien vertreten sind. Die SPÖ verzichtet zugunsten der ÖVP auf einen Platz in diesem Gremium.

Budget in schwierigen Zeiten

In den Berichten des Bürgermeisters wies dieser aufgrund der aktuellen und finanztechnisch schwierigen Situation aufgrund von Covid-19 darauf hin, dass im Moment keine größeren Projekte geplant sind. Notwendige Sanierungen werden erst geplant und in Angriff genommen, wenn konkrete Zusagen für Finanzierungsbeihilfen von Bund und Land gemacht werden können.

Die Straßensanierung in der Schulstraße ist praktisch abgeschlossen, die neu errichteten Parkplätze direkt vor dem Friedhof werden entsprechend genutzt und das Parkplatzproblem wurde damit gelöst. Die Bauarbeiten rund um das Fernwärmenetz in Niklasdorf wird die Bewohner zwar noch einige Zeit mit Grabungsarbeiten beschäftigen, aber man ist bemüht, diese Behinderungen so gering wie möglich zu halten. Die restlichen Tagesordnungspunkte betrafen im Großteil die Entsendung der Gemeinderatsmandatare in verschiedene Gremien