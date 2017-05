Freundschaftliche Nachbarschaft

10.05.2017, 13:08 Uhr

Leoben und Niklasdorf sind jetzt offiziell ein gemeinsamer Tourismusverband.



Region mit großem Potenzial

LEOBEN, NIKLASDORF. Jetzt ist die Fusion der Tourismusverbände Leoben und Niklasdorf "amtlich": Bei der Vollversammlung wurde der neue Tourismusverband Leoben mit Zusammenschluss Niklasdorf nach § 4 Abs. 3 des Steiermärkischen Tourismusgesetzes konstituiert. Damit konnte ein erster wichtiger Schritt in Richtung eines gesamttouristischen Konzeptes für den Raum Leoben bis zum Erzberg gesetzt werden.Nachdem im Vorfeld die dafür notwendigen Beschlüsse in den Tourismusgremien und im Gemeinderat gefallen waren, gab es die konstituierende Sitzung im Rahmen der Vollversammlung des Tourismusverbandes Leoben. Mit einem erwarteten Ergebnis: Vorsitzender ist und bleibt Anton Hirschmann, seine Stellvertreterin Astrid Baumann, Horst Prasthofer fungiert weiter als Finanzreferent. Die Tourismuskommission wurde um Mitglieder aus Niklasdorf erweitert."Touristisches Denken über die Gemeindegrenzen hinaus ist wichtig. Unsere Region hat hier großes Potenzial, Leoben und Niklasdorf sollen als Motor fungieren", betonte Bürgermeister Kurt Wallner.

Großräumig denken und handeln



Gesamtouristisches Konzept

Der Leobener Stadtchef ist mit "seinem" Vorsitzenden Anton Hirschmann einer Meinung: "Weitere Schritte der Fusion mit anderen Tourismusverbänden sollen folgen, wir müssen großräumiger denken und handeln." Auf die Frage, in welche Richtung diese Schritte gehen werden, geben sich die Verantwortlichen kryptisch. Laut nachgedacht wird allerdings über eine Erweiterung in Richtung Osten (Bruck und Mürztal?), ebenso über eine Fusion innerhalb des Bezirkes Leoben mit dem Tourismusverband "HerzBergLand".Hirschmann erklärte, dass in einem nächsten Schritt die Zusammenarbeit mit den umliegenden Tourismusverbänden zu intensivieren sei und als großes Ziel die Einrichtung eines gemeinsamen Tourismusverbandes im Bezirk Leoben anzustreben ist. Dazu bedarf es in nächster Zeit sicherlich großer Überzeugungsarbeit auf allen Ebenen. Ein gesamttouristisches Konzept würde sicherlich auch dazu beitragen die Investitionsfreude zu wecken und als wertvoller wirtschaftlicher Impulsgeber zu wirken.Erste gemeinsame Aktion des neuen Tourismusverbandes ist am Samstag, 20. Mai, das „Anwandern“ mit Harry Prünster auf die Mugel.