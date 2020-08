Nach heftigen Unwettern helfen Soldaten im Raum Murau beim Aufräumen.

MURAU. Nach den heftigen Unwettern der vergangenen Woche starten am Montag steirische Soldaten Assistenzeinsätze in den Bezirken Murau und Weiz, wie das Verteidigungsministerium mitteilt. Das Bundesheer unterstützt bei den Aufräumarbeiten nach den Unwetterschäden. "Die Erkundungen für den Einsatz wurden bereits am Wochenende abgeschlossen", heißt es im Ministerium.

Baupioniere

"Mit diesem Einsatz beweisen unsere Soldaten ihre hohe Einsatzbereitschaft und Professionalität. Das Bundesheer steht bei Katastrophen immer bereit", sagt Verteidigungsministerin Klaudia Tanner. Rund 20 Soldaten des Baupionierzuges des Militärkommandos Steiermark sind ab Montag im Raum Murau im Einsatz.

Katastrophe

Dort werden die durch das Hochwasser entstandenen Verklausungen beseitigt und Schäden nach Murenabgängen behoben. Besonders vom Unwetter betroffen waren am Donnerstag Teile der Bezirkshauptstadt Murau. Dort wurden Keller überflutet und Straßen teils weggerissen. Die Behörde hat daraufhin den Katastrophenzustand ausgerufen.

Heftiges Unwetter zog über die Region