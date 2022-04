In der Gemeinde Niederwölz wird eifrig gebaut: Kindergrippe, Bauhof und Mietwohnungen. Währenddessen lauft die Planungen für den Maxlaun auf Hochtouren.

NIEDERWÖLZ. Rege Bautätigkeiten gibt es aktuell in der Gemeinde Niederwölz. Die Maxlaun-Gemeinde investiert rund 1,7 Millionen Euro netto in den Bau einer Kinderkrippe. Ca. 90 Prozent der Gewerke wurden an Betriebe aus der Region vergeben.

"Die Bauarbeiten liegen trotz Corona und der massiv gestiegenen Baukosten absolut im Zeitplan."

Albert Brunner, Bürgermeister

Info-Abend der Gemeinde

Am 5. Mai um 18 Uhr wird es im Gemeindeamt laut Brunner auch einen Info-Abend geben. "Dort erhalten interessierten Eltern alle wichtigen Informationen betreffend des Ablaufs, der Kosten und Fördermöglichkeiten usw". Mit Beginn des Schuljahres 2022/2023 soll der Betrieb dann aufgenommen werden können. Der von Baumeister Roland Horn geplante Zubau wird Platz für eine zweigruppige Kinderkrippe, in der der Nachwuchs im Alter von null bis drei Jahren betreut werden soll, bieten.



"Anmeldungen aus der ganzen Region sind ab sofort im Gemeindeamt möglich, denn unsere Einrichtung soll auch Kindern aus allen Gemeinden der Region zur Verfügung stehen."

Albert Brunner, Bürgermeister

Foto: Gemeinde Niederwölz

hochgeladen von Martina Bärnthaler

Bau von Wohnungen

Aktuell laufen auch die Bauverhandlungen für 12 Mietwohnungen der ÖWG Wohnbau. Die Wohnhäuser werden gegenüber der Raiffeisenbank errichtet werden und sollen im Frühjahr 2023 bezugsfertig sein. Rund 500.000 Euro nimmt die Gemeinde auch für die Errichtung eines neuen Bauhofs in die Hand. "Der bestehende Bauhof im Ortszentrum wird zur Kläranlage verlegt werden", so Brunner.

Maxlaun-Markt

Gute Nachrichten hat Brunner auch für alle Fans des traditionellen Maxlaun-Marktes, der heuer von 7. bis 10. Oktober über die Bühne gehen wird. Seitens der Gemeinde ist man nämlich bereits eifrig am Planen und Organisieren. "Wir sind total optimistisch und wünschen uns natürlich, dass der Maxlaun in der gewohnten Form stattfindet und dahingehend planen wir auch. Sollte es Rahmenbedingungen geben, werden wir uns natürlich anpassen", so Brunner, für den eine "neuerliche Absage keine Option" ist, denn immerhin bringt der Markt eine Wertschöpfung von rund sechs Millionen Euro für die Region. Durchaus positiv fiel auch die Bilanz der Skiberge in dieser Skisaison aus.



