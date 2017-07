Moderne Rottenmanner-Wohnungen am Grazer Sternäckerweg

19.07.2017, 17:00 Uhr

Mit einem Kostenaufwand von mehr als 7,7 Millionen Euro hat die Siedlungsgenossenschaft Rottenmann am Grazer Sternäckerweg eine moderne Wohnanlage errichtet, die sich aus 37 Wohneinheiten zusammensetzt. Die offizielle Schlüsselübergabe wurde in der vergangenen Woche vorgenommen, die Wohneinheiten selbst umfassen Größen zwischen 52 und 129 Quadratmeter, sind modernst ausgestattet und ebenso geplant. Mit der Übergabe dieser Wohnungen hat die "Rottenmanner" in Graz nahezu 3.500 Wohnungen errichtet.