Hier finden Sie die Direktvermarkter der einzelnen Bezirke:

BEZIRK BRAUNAU AM INN



Achleitner Forellen

5321 Schalchen

07742 2522-0

www.forellen.at

Bachfischerei Baumgartner

Aufstriche, Salate, Filets, Fische, Kaviar

5230 Mattighofen

07742 3450

www.bachfischerei.at

Barth Stefanie, Seminarbäuerin

Brot und Gebäck, Freilandeier, Mehlspeisen, Kekse, Getreideprodukte

5222 Munderfing

07744 6368

wirsieben@hotmail.com

Bio Simandl

Fleisch- und Wurstprodukte, Bioobst und Gemüse, Frischfleisch, Würste und Räucherwaren

5273 Roßbach

0664 732 224 32

www.simandl.at

Forellenzucht St. Florian

5261 Helpfau-Uttendorf

07724 2078

www.forellen-ebner.at

Familie Friedl

Gemüse, Fleisch, Obst, Eier, Milch, Blumen, Brennholz, Getränke

4950 Altheim

07723 6259

karl.friedl@tmo.at

Fuchsengut

Landwirtschaftliche Bedarfsgüter, Obst, Eier

5131 Franking

06277 8662

Gann, Frischfleisch

5230 Schalchen

07742 2249

gann.markus@gmail.com

Genussladen Finsterer

Würste, Sur- und Selchspezialitäten, Holzofenleberkäse

4952 Weng im Innkreis

07723 5498

www.finsterer.at

Heimisches Obst und Leidenschaft – das sind die wichtigsten Zutaten der rund 50 verschiedenen Edelbrände und Liköre aus dem Familienbetrieb der Hofdestillerie Dicker in Gilgenberg am Weilhart. (Bezirk Braunau)

Hofdestillerie Dicker

Kernobst, Steinobst, Trauben und Beeren, Liköre

5133 Gilgenberg am Weilhart

07728 8435

www.hofdestillerie-dicker.at

Hofladen Gast

Schweinefleisch, Geselchtes, Speck, Leberkäse, Würste, Grillspezialitäten

4952 Weng im Innkreis

07723 5351

hofladen.gast@gmx.at

Hofladen Obergut

Essig, Öle, Nudeln, Müsli, Süßes, Jausenbro, Geschenkskörbe

5280 Braunau am Inn

07722/87321

www.obergut.at

Innviertler Surspeck Jenichl

4950 Altheim

0676 692 90 09

www.genussbauernhof-jenichl.at

Leidlgut - Fam. Steinfellner

Gebäck, Getreideprodukte und Brotwaren, vor allem aus Dinkel

5121 Ostermiething

06278 6568

ch.steinfellner@aon.at

Leikermoser Mühle

Mehle, Getreideprodukte, Backzutaten, Müslizutaten, Reis, Hülsenfrüchte, Teigwaren, Öle, Xucker (zahnfreundliches Süßungsmittel)

5222 Munderfing

07744 6235

www.leikermoser.co.at

Fleischspezialitäten Michlbauer

5223 Pfaffstätt

07744 8222

www.michl-bauer.at

Mattigtaler Lamm

5224 Auerbach

0664 960 65 49

www.lammfleisch.at

Meindl, Schweinefleisch

5143 Feldkirchen/Mattighofen

07748 2484

meindl.wolfgang@aon.at

Obstkultur Kasinger

5274 Burgkirchen

07724 2606

obstkultur-kasinger@aon.at

Schmitzberger, Frischfleisch

5133 Gilgenberg am Weilhart

07728 8428

ajschmitzberger@direkt.at

Schümann Bio-Öle

5145 Neukirchen a. d. Enknach

0664 751 039 92

www.bio-schuemann.at

Sieberer Bio-Fleisch

5223 Pfaffstätt

07742 3834

www.sieberer.cc

Tiefnig, Geflügel

5133 Gilgenberg/Weilhart

07728 8387

www.tiefnig.at

Wallner´s Nudelei

Bio-Nudeln, klassische Nudeln, Präsente, Pesto & Co.

5141 Moosbach

07748 2134

www.nudelei.at

Wollgartl, Elisabeth Schiemer

Filz, Vlies, Strick, Lammfelle, Fleisch (Schafwurst), Woolets (Dünger)

5231 Schalchen

07742 5411

www.wollgartl.at

Zimmer Martin, Frischfleisch

5122 Hochburg-Ach

07727 34393

m.zimmer70@yahoo.de



BEZIRK EFERDING

Hermann Steiner

Roitham 2

4612 Scharten

mobil: 0664 / 5353932

e-mail: hermann.steiner@gmx.at

Web: www.steiner.schartner-premium.at

Web: www.schartner-premium.at

Kirschen, Marillen, Zwetschken, Most, Schnäpse

Elisabeth und Kurt Schölnberger

Wackersbach 16

A - 4070 Eferding

Tel.: 07272 / 4613

Fax: 07272 / 75983

mobil: 0676 / 3202766

e-mail: e.schoelnberger@gmx.at

Edelbrände, Liköre, Bauernbrot, Vollkornbrot, Bauernspeck, Schweinefrischfleisch, Blunzen, Leberwurst, etc., Enten und Gänse zwischen Martini und Weihnachten

Edeltraud und Karl Huemer

vulgo Reisinger

Scharten 16

4612 Scharten

Tel.: 07272 / 75173

mobil: 0664 / 3024020

e-mail: huemer@kirschengarten.at

Web: www.kirschengarten.at

Kirschen, Marillen, Pfirsiche, Weichseln, Zwetschken, Brände und Liköre, Kirsch-Secco. Ab Nov.: Frische Enten und Gänse bis Weihnachten, Weihnachtsbäckerei

Rosa Moser

Mitterstroheim 29

4074 Stroheim

Tel.: 07272 / 6213

Fax: 07272 / 6213

e-mail: moser.rosa@aon.at

Fruchtsäfte, Marmeladen, Sauergemüse, Torten und Mehlspeisen, Rindfleisch

Familie Maria und Fritz Hofer

Mostheuriger am Mayrhofberg

Knieparz 18

4074 Stroheim

Tel.: 07272 / 6268

e-mail: mostheuriger.hofer@gmx.at

Mostheuriger

Franz und Margit Lindenmaier

Aumühle 1

4075 Breitenaich

Tel.: 07249 / 45295

e-mail: lindenmaier@aon.at

Bio-Gemüse und Speisegetreide nach Saison

Sigrid Berger *)

Reith 2

4081 Hartkirchen

Tel.: 07273 / 6540

mobil: 0699 / 11786861

Vollkorn- und Bauernbrot

Familie Rathmayr

Schmankerl Hofladen

Karling 36

4081 Hartkirchen

Tel.: 07273 / 20219

Frischfleisch vom Schwein, Surfleisch, Sulz, Beuschl, Leberknödel, etc.

Baumann Ziegenhof / Hofkäserei

Würting 6

4081 Hartkirchen

Tel.: 07273 / 8181

Fax: 07273 / 8181

mobil: 0676 / 7894929

e-mail: ziegenhof.baumann@aon.at

Ziegenmilch, Jogurt, Molke, Topfen, Ziegenkäse, Kitzfleisch, Ziegenwurst

Familie Fritzenschaft

Gstocket 56

4072 Alkoven

mobil: 0650 / 4100055

mail: erdbeer-gemuesefarm@drei.at

Frisches Gemüse, Kartoffel, Erdbeeren, Honig, Bienenprodukte, Marmeladen, Apfelsaft

Christian und Gabriele Haslmayr, Biohof

Annaberg 8

4072 Alkoven

Tel.: 07274 / 7702

mobil: 0699 / 10422572

e-mail: haslmayr@little-texas.at

Web: www.little-texas.at

Bio-Rindfleisch vom Angusrind

sBauerneck - Familie Ecker

Valtau 2

4076 St. Marienkirchen/P.

Tel.: 07249 / 47525

mobil: 0676 / 9640844

e-mail: ecker.patrick@aon.at

Schweinefleisch, Lammfleisch, Aufstriche, Most, Schnaps, Apfelsaft

Spargelhof Familie Mayer

Eferdinger Spargel

Inn 7

4070 Fraham/Eferding

Tel.: 07272 / 4175

Fax: 07272 / 4175

e-mail: info@spargelhof.at

Web: www.spargelhof.at

Eferdinger Spargel weiß und grün, Eferdinger Landl Erdäpfel

Josef und Gertrude Hehenberger

Taubenbrunn 23

4070 Eferding

Tel.: 07272 / 4895

mobil: 0664 / 2401896

e-mail: hehenberger@frischgemüse.at

Salat, Kartoffel, Kraut, Karotten, Sellerie, Kräuter; Rote Rüben

Kronbergerhof *)

Georg Roithmeier

Kronberg 3

4612 Scharten

mobil: 0664 / 5353376

e-mail: g.roithmeier@gmx.at

Äpfel, Birnen, Kirschen, Zwetschken, Quitten, Nüsse, Apfelsaft, Mischsäfte, Most, Apfelessig, getrocknete Apfelringe, Edelbrände, Liköre, Marmelade

BEZIRK FREISTADT



Der 24-Stunden-Selbstbedienungsladen des Biberhofs in Windhaag bei Freistadt erfreut sich großer Beliebtheit.

Biberhof

Pieberschlag 11

4263 Windhaag bei Freistadt

E-Mail: bio@biberhof.com

www.biberhof.com

Valentin Ortner Bio-Käserei

Marreith 15

4293 Gutau

Tel.: 07946 / 6874

Fax: 07946 / 6874-4

e-mail: ortner.karl@bioschafkaese.at

Web: www.bioschafkaese.at

Bio-Schafkäseprodukte

Gerhard und Regina Fragner Biohof

Silberberg 11

4273 Kaltenberg

Tel.: 07956 / 7347

mobil: 0664 / 1234976

e-mail: regfrag@aon.at

Web: www.gutesabhof.at

Edelbrände, Liköre

Nikolaus Fröhlich Biohof

Huterergasse 10

4283 Bad Zell

Tel.: 07263 / 20010

e-mail: n.froehlich@aon.at

Bio-Getreide, Bio-Jungrindfleisch

Lichtenwallner Biohof

Familie Hackl / Vorwagner

Silberberg 7

4273 Kaltenberg

mobil: 0664 / 4048098

e-mail: silberberg.sieben@gmx.at

Bio-Dinkelprodukte, Bio-Edelbrände und Bio-Liköre

Franz Grabner

Grub 8

4291 Lasberg

mobil: 0650 / 2609600

e-mail: grabnerfranz@hotmail.com

Eier aus Bodenhaltung GVO-frei

Hedwig Huber

Paben 3

4291 Lasberg

Tel.: 07947 / 6797

mobil: 0664 / 4134035

e-mail: hedwig.huber@gmx.net

Bio-Eier

Rudlstorfer Biohof

Summerau 19

4261 Rainbach

Tel.: 07949 / 6045

mobil: 0650 / 4433707

e-mail: biohof.rudlstorfer@vpn.at

Web: www.bio-hofladen.at

Schweinefleisch, Rindfleisch, Hopfenspeck Mühlviertler Bündnerfleisch, Karreespeck, Verschiedene Schinken. Catering

Holzmann Eierhof & Teigwarenerzeugung

Harlingsedt 67

4280 Königswiesen

Tel.: 07955 / 6330

mobil: 0664 / 9779933

e-mail: office@teigwaren.at

Web: www.teigwaren.at

Eier aus Bodenhaltung gentechnikfrei, Teigwaren

Regina und Hubert Mittmannsgruber Biohof

Unterarzing 9

4294 St. Leonhard / Freistadt

Tel.: 07952 / 8324

mobil: 0676 / 9646745

e-mail: rmittmannsgruber@aon.at

Ziegenmilch, Ziegenkäse, Ziegenjogurt, Kitz- und Lammfleisch

Alois und Maria Kreindl Biohof

Hennberg 1

4284 Tragwein

mobil: 0676 / 3622809

e-mail: klemenskreindl@gmx.at

Web: www.bio-austria.at/oberhennberger/

Murbodner Bio-Jungrindfleisch, Dinkel, Dinkelreis

Familie Windischhofer Biohof

Vulgo Birkenhof

Enebitschlag 2

4273 Unterweissenbach

Tel.: 07956 / 7492

e-mail: fam.windischhofer@aon.at

Bio-Jungrindfleisch, Kartoffel, Eier, Kraut, Edelbrände

Spänhauer Andreas und Schmitsberger Irene

Brotatelier

Schiernersdorf 7

4212 Neumarkt i.M.

Tel.: 07941 / 20683

e-mail: andreas.spanhauer@wanadoo.fr

Bio-Brotspezialitäten, Bio-Gemüse, Bio-Marmeladen

Destillerie Ollmann

Technologiezentrum Freistadt

Industriezeile 6

4240 Freistadt

Tel.: 07213 / 61152

e-mail: office@destillerie-ollmann.at

Web: www.destillerie-ollmann.at

Bio-Edelbrände

Imkerei Ollmann

Oberstiftung 35

4190 Bad Leonfelden

Tel.: 07213 / 8807

e-mail: anna@imkerei-ollmann.at

Web: www.imkerei-ollmann.at

Honig, Bienenvölker, Königinnen, Produkte aus Propolis, Honigbrand, Bärenfang und Met

Brigitte und Rupert Wiesinger

Oberhirschgraben 6

4242 Hirschbach / M.

Tel.: 07948 / 350

mobil: 0664 / 4543090

e-mail: seppn.hansl@vpn.at

Edelbrände, Kräuterbrände, Liköre, Produkte aus Kräutern und Wildfrüchten

Hilda Gruber

Hedwigs Gartl und Bio-Shop

Brawinkl 26

4283 Bad Zell

Tel.: 07263 / 6291

e-mail: office@hedwigsgartl.at

Web: www.hedwigsgartl.at

Marmeladen, Kräuterpasten, Kräutersirupe, Dinkelspelzkissen, Kräuterkissen, Produkte von Bio-Bauern aus der Region, Produkte aus fairem Handel (Kaffee, Schokolade), Kunsthandwerkliches

BEZIRK GMUNDEN

Margit und Franz Aigner

Lembergweg 45

4810 Gmunden

mobil: 0676/5055616

e-mail: goetschhof@aon.at

Rindfleisch, Most

Helga Hackmair

Aichlham 3

4694 Ohlsdorf

Tel.: 07613 / 8239

mobil: 0676 / 846940151

e-mail: wastlhack@aon.at

Wachteln, Weidegänse, Freilandenten, Wild-, Mast- und Perlhühner, Wachteleier, Freilandeier, Moste, Edelbrände, Liköre, Apfelsaft, Birnensaft

Familie Gabriele und Harald Kronberger

vulgo Grubbauer

Mayrhofstraße 12

4644 Scharnstein

Tel.: 07615 / 2378

e-mail: gabi.k@almtal.at

Christbäume, Honig, Most, Apfelsaft, Schäpse, Bauernkrapfen

Ulrike Reisenberger

Sammerhof

Kampesberg 37

4656 Kirchham

mobil: 0664 / 8186566

e-mail: edelbrand@sammerhof.at

Schnäpse und Liköre

Hubert und Elfriede Reisenberger Biohof *)

Gütl Adam

Unterthalham 5

4694 Ohlsdorf

Tel.: 07612 / 47826

Fax: 07612 / 47826

e-mail: gahof@gmx.at

Dinkelnudel, Dinkelspezialitäten, Bauernbrot, Backwaren, Getreide,

Getreideprodukte, Salzkammergut-Erdäpfel

Adelheid Schardax

Mayrhofstraße 11

4644 Scharnstein

Tel.: 07615 / 2959

Fax: 07615 / 2959

Kuhmilchprodukte, Mehlspeisen, saisonales Gemüse und Obst, Eier, Kaninchen, Bio-Kartoffel, Bio-Speck, Bio-Putenfleisch, Bio-Lammfleisch

Franz Rieger

Jausenstation

Schwarzenbach 1

5360 St. Wolfgang

Tel.: 06138 / 2637

mobil: 0664 / 1295052

mobil: 0664 / 6422976

Web: www.mostbauer.net

Ziegenkäse, Gams, Bio-Rahmtilsitter, Schnäpse, Most, Natursäfte, Hollunder, Birne, Holzofenbrot, Honig, Bauernkrapfen, Pofesen, Kuchen, Torten, Mehlspeisen, Wurst, Speckspezialitäten, Bauernleberkäse

BEZIRK GRIESKIRCHEN

Karl Buchegger Edelbrände / Liköre

Marktplatz 2

4702 Wallern/Tr.

Tel.: 0650 256 4747

e-mail: buchegger.karl@gmx.at

Web: www.schnaps-likoere.com

Biohof Eribauer

Familie Weidenholzer

Obertrattbach 3

4715 Taufkirchen/Tr.

Tel.: 07733 / 7554

e-mail: weidi@direkt.at

Fleisch, Gemüseprodukte, Getränke, Kräuter und Gewürzeverarbeitetes Obst

Elisabeth Wimmer

Hiering 14

4707 Schlüßlberg

Tel.: 07248 / 68587

Albert und Gertraud Deisenhammer

Bernhartsdorf 7

4673 Gaspoltshofen

Tel.: 07735 / 6206

Frischfleisch vom Jungschwein, Milch, Früh- und Herbstkartoffel

Bettina und Robert Schneeberger in ihrem Obstgarten in Wallern.

Walter Schneeberger Obstbau

Bergern 4

4702 Wallern

Tel.: 07249 / 43619

mobil: 0676 / 3354596

e-mail: wschneeberger@aon.at

Äpfel versch. Sorten, Kirschen, Zwetschken, Birnen, Nüsse, Edelbrände, Most

Obstbau Hattinger

Kirchberg 2

4714 Meggenhofen

Tel.: 07247 / 7403

e-mail: hattinger@cabletrans.at

Äpfel, Apfelsaft, Birnen, Zwetschken

Bio-Jungrindfleisch Hörmandinger

Rudolf und Maria Hörmandinger

Marschalling 8

4682 Geboltskirchen

Tel.: 07732 / 2657

Bio-Jungrindfleisch, Bio-Honig, Bio-Speisegetreide, Bio-Schnaps und Likör

Habermair‘s kaltepresste Öle

Oberreitbach 9

4712 Michaelnbach

Tel.: 0676 821251155

e-mail: office@habermair.at

Web: www.habermair.at

Kalt gepresstes Lein- und Rapsöl

Heinz Huber

Langenpeuerbach 1

4722 Peuerbach

Tel.: 07276 / 2692

e-mail: huber.heinz@aon.at

Freilandputen (Nov. und Dez.)

Mostschank Petra und Heinz Greinecker

In der Leithen 6

4701 Bad Schallerbach

Tel.: 07249 / 42150

e-mail: heinz.greinecker@gmx.at

Web: www.mostschankgreinecker.at

Most, Jause, Obst, Bauernkrapfen, Rosinenwitzel, Hochprozentiges

Verschiedenste Nudelsorten auf biologischer Basis gibt es bei der Familie Harrer zu erwerben.

Foto: Harrer

hochgeladen von Anne Alber

Biohof Harrer

4714 Meggenhofen, Radhof 2

Telefon: 07247/7571

Öffnungszeiten: Mo 10-15 Uhr, Fr 14-18 Uhr, Sa 8.30-12 Uhr

Email:info@harrer.at

www.biohof-harrer.at

Bio-Freilandeier, Bio-Teigwaren, Bio-Dinkerl, Bio-Dinkelreis, Pesto, Honigmüsli, Erdäpfel

Mairhofer Nudeln

Kronlach 2

4720 Pötting

Tel.: 07733 / 6051

mobil: 0664 / 7920718

e-mail: office@nudeln-mairhofer.at

Web: nudeln-mairhofer.at

Nudeln, Marmeladen, Säfte, Kompotte, Sauergemüse, Bäuerliches Geschenkkorbservice

Bräu Wolfsberger

Gerlinde und Roland Wolfsberger

Spielmannsberg 3

4720 Pötting

Tel.: 0681 / 10450388

e-mail: r.wolfsberger@gmx.at

Edelbrände, Liköre

Jausenstation Hattinger

Sonnwies 1

4707 Schlüßlberg

mobil: 0650 / 4184236

e-mail: office@jausenstation-hattinger.at

Web: www.jausenstation-hattinger.at

Jausnen bei der Jausenstation oder zum Mitnehmen

Alois und Maria Wallaberger *)

Bernds Hofladen

Hundassing 2

4680 Haag am Hausruck

Tel.: 07732 / 2293

mobil: 0664 / 73535413

E-Mail: alois.wallaberger@aon.at

Produkte vom Schwein und vom Rind, Bauernbrot, Geschenkkörbe, Jausenplatten

BEZIRK KIRCHDORF AN DER KREMS

Familie Gerhard Russmann

Rabach 7

4591 Molln

Tel.: 07584 / 3010

mobil: 0676 / 6559303

e-mail: imkerei_russmann@yahoo.de

Web: www.bio-austria.at/

Bio-Honig-Produkte

Bettina & Reinhard Weingartmair

Wolfgangstein 15

4550 Kremsmünster

mobil: 0680 / 3239828

e-mail: b.weingartmair@gmx.at

Milch, Schafkäsegupf, Jogurt, Topfenprodukte, Weichkäse

Familie Berner

Kaiblingstraße 6

4643 Pettenbach

Tel.: 07586 / 20530

e-mail: bauer-zu-burgstall@utanet.at

Web: http://www.genussland.at/

Topfen, Aufstriche, Topfenzubereitung in Öl eingelegt, Frischkäse, Weichkäse, Schnittkäse, Frischmilch

Familie Peterseil

Göritz 54

4542 Nußbach

Tel.: 07587 / 7313

Fax: 07587 / 7313

e-mail: info@erlebnisbrennerei.at

Fangfrische und geräucherte Forellen, Bauernkrapfen, Edelbrände, Liköre

Maria Pamminger Biohof

Lauterbach 67

4560 Inzersdorf

Tel.: 07582 / 60757

e-mail: familie.pamminger@pptv.at

Bio-Kuhmilch, Obst saisonal

Anton und Hermine Trink

Wartberger Straße 27

4643 Pettenbach

Tel.: 07586 / 7318

e-mail: trink.anton@gmx.at

Kürbiskern-, Lein-, Raps- Mohn- und Kümmelöl, Kürbispesto, Kürbismarmeladen, Kürbischutney, Kürbisknabberkerne, Dinkel, Dinkelreis

Theresia und Erwin Mayrhofer

Diepersdorf 20

4552 Wartberg

Tel.: 07587 / 7371

mobil: 0664 / 73847159

e-mail: emayrhofer@aon.at

Frischfleisch und Surfleisch vom Schwein, verschiedene Wurstwaren, Leberkäse, Speck, Freilandeier, Nudeln, Edelbräne, Liköre

Georg und Alexandra Peneder *)

Oberschlierbach 81

4553 Oberschlierbach

Tel.: 07582 / 81640

e-mail: peneder@peneder-zehethof.at

Spezialitäten vom Schwein, Wurstwaren

Gerlinde und Thomas Zauner Biohof *)

Natzberg 32

4542 Nußbach

Tel.: 07587 / 8246

mobil: 0664 / 73480651

e-mail: zauner.pute@hotmail.com

Frischfleisch, Wurstwaren, Selchwaren

Franz Pramhas

Steinbach 100

4562 Steinbach am Ziehberg

mobil: 0664 / 4993408

e-mail: f.pramhas@gmx.at

Jungrindfleisch, Schnaps

Franz Weingartner

Dornleithenweg 4

4553 Schlierbach

mobil: 0650 / 4553021

Fax: 07582 / 81584

e-mail: weingartner@igv.at

Web: www.landmatura.at

Mostheuriger mit bäuerlichen Spezialitäten, Jausen, Catering

Im Gegensatz zu ihren Artgenossen aus typischer Gänsehaltung verbringen die Tiere am Moserhof die meiste Zeit ihres Lebens auf der Weide und bekommen lediglich zum "Schlafengehen" etwas Getreide (damit das Bettgehen leicher fällt).

Foto: BRS - Weymayer

hochgeladen von Ramona Gintner

Moserhof

Tobias u. Sonja Moser

Austraße 83

4591 Molln 

Mobil: 0676/9501590

Email: tobias.moser@gmx.at

Tel: 0676/9501590

www.moserhof-molln.at

Weidegänse, -enten, Heidelbeeren, Johannisbeeren, Beerensträucher, Honigprodukte

LINZ

Theresiengut GmbH.

Hohe Straße 246

4040 Linz

Tel.: 0732 / 732474

e-mail: e.hoellhumer@theresiengut.at

Web: www.theresiengut.at

Eier, Milch, Topfen, Joghurt, Frischkäse, Gemüse, Setzlinge, Dinkel, Dinkelreis, Nudeln, Kuchen, Apfelsaft aus eigener biologischer Landwirtschaft.

BEZIRK LINZ-LAND

Margarete Almeder-Langmayr u. Hannes Langmayr

Moos 12

4053 Haid/Ansfelden

Tel.: 07229 / 78385

mobil: 0676 / 5459767

e-mail: h.langmayr@aon.at

Web: www.freilandgaense.at

Freilandgänse

Josef und Gerti Stöttinger Spargelhof

Grünburgstraße 23

4060 Leonding

Tel.: 0732 / 673388

e-mail: spargelhof.stoettinger@aon.at

Web: www.spargelhof-stoettinger.at

Grün- und Weißspargel, Spargelnudeln, Spargelschokolade

Familie Jungmair

Fürhappen 4

4052 Ansfelden

mobil: 0650 / 4421038

e-mail: hofgarten@jungmair.info

Web: www.jungmair.info

Hofsaft, Most, Fertig- und Halbfertigprodukte vom Schwein

Sandra Kraus

Oberndorf 22

4502 St. Marien

Tel.: 07227 / 8480

mobil: 0676 / 821261891

e-mail: ts.kraus@aon.at

Brot und Gebäck, Süßes (für jeden Anlass)

Siminarhof Kletzmayr

Maria Kletzmayr

Niederschöfring 22

4502 St. Marien

Tel.: 07227/8129

e-mail: office@kletzmayr.at

Web: www.kletzmayr.at

Qualitätsobstbrände, Liköre, Marmeladen

Familie Markus und Silke Hofbauer

Grünburgstraße 20

4060 Leonding

Tel.: 0732 / 674419

mobil: 0650 / 4508385

e-mail: markus.hofbauer@kabelspeed.at

Most, Apfelsaft, Mischsäfte, Apfelcider, Schnäpse

Helga Harrer

Hainzenbachstraße 73

4060 Leonding

Tel.: 0732 / 678051

e-mail: gemueseharrer@gmx.at

Kräuter, Salate, Sommer: Gemüsespezialitäten

Johann und Brigitte Kirchmayr

Oberreisingers Schmankerl vom Bauernhof

Reisingerstraße 2

4063 Hörsching

Tel.: 07221 / 63032

mobil: 0664 / 5985112

e-mail: kirchmayr.johann@gmx.at

Web: www.bauernmarkt-traun.at

Alles vom Schwein und der Pute

Familie Dirnberger

Einsiedlstraße 1

4481 Asten

Tel.: 07224 / 65832

e-mail: dirni01@gmx.net

Putenfleisch und Putensulz

Wurm Christa

Weiling 10

4490 St. Florian

Tel.: 07224 / 4387

e-mail: wurm-wurm@aon.at

Web: www.wurm-wurm.at

Schaumwein, Säfte, Möste, Edelbrände, Marmeladen, Chutneys, Obst der Saison, Speisekartoffel

Hofladen Hofkirchen Produktvermittlung OG

Rappersdorf 13

4492 Hofkirchen im Traunkreis

Tel.: 07225 / 7247 oder 7472

Fax: 07225 / 7247 oder 7472

e-mail: nuebauer@direkt.at

Web: www.genussland.at/

Frischfleisch, Fleischprodukte, Brotsorten und Kleingebäck, Mehlspeisen, Milch- und Milchprodukte, Säfte, Most, Essig, Öle, Schnäpse, Wein, Marmeladen, Honig, Nudeln, Gemüse und Obst der Saison

Kürbishof Metz

Weilling 6

4490 St. Florian

Tel.: 07224 / 8456

mobil: 0676 / 6859649

e-mail: office@kuerbishof-metz.at

Web: www.kuerbishof-metz.at

Zier- und Speisekürbisse, Kürbiskernöl, Kürbiskerne, Ziermais, Weihnachtsdekoration

Richard und Anna Peraus

Obereglsee 30

4491 Niederneukirchen

Tel.: 07224 / 20075

e-mail: office@peraus.at

Web: www.peraus.at

Forellen, Lachsforellen, Forellenaufstriche, Graved Forelle und Lachsforelle, Forelle in Aspik, Forellenlaibchen

Rudolf und Annemarie Unterholzer

Sipbach 11

4055 Pucking

Tel.: 07229 / 78223

mobil: 0676 / 7043051

e-mail: rudolf.unterholzer@reichlgut.at

Web: www.reichlgut.at

Verarbeitung von Schweinefleisch: Frischfleisch, Surfleisch, Bratwürste, Leberkäse, Hauswurst, etc., Most

Hirschvogel Wilfried

Mittlere Kranholzstraße 14

4062 Thening

mobil: 0664 / 4101608

Fax: 07221 / 6304111

e-mail: hirschvogel@aon.at

Web: www.w-hirschvogel.at

Reinsortige Moste, Apfel- und Birnencider, reinsortige Apfelsäfte, Birnensaft, Liköre, Edelbrände, Edelessige, Walnußöl

Lamm Josef

Lindach 10

4511 Allhaming

Tel.: 07227 / 20699

mobil: 0676 / 7227808

e-mail: josef.lamm@hotmail.com

Verarbeitung von Schweinefleisch: Frischfleisch, Speck, Bratwürstel, Leberstreichwurst, etc.

Ing. Gudrun Grohmann

Weißenberg 12

4501 Neuhofen / Krems

Tel.: 07227 / 4216

e-mail: puchmayrhof@aon.at

Web: www.puchmayrhof.info

Mostschänke mit warmer Küche, Jungrindfleisch, Wild

BEZIRK PERG

Aronia-Power vom Froschauer aus Naarn

Aronia-Power vom Froschauer

Raab 4

4331 Naarn im Machland

Tel. 0664/39 60 477

E-mail: office@aronia-froschauer.at

Web: www.aronia-froschauer.at

Produkte: Aronia-Spezialitäten wie Saft, Sirup, Likör, Fruchtaufstriche

Weinbau Gmeiner aus Perg

Weinbau Gmeiner

Weinzierl 8/2

4320 Perg

Tel.: 07262 / 53220

e-mail: weinbau.gmeiner@aon.at

Web: www.weinbau-gmeiner.at

Produkte: Wein aus Oberösterreich

Gemüsehof Voggeneder in Naarn

Gemüsehof Voggeneder

Manuel Schickermüller

Schinaglweg 1

4331 Naarn

Tel.: 07262 / 58656

e-mail: office@gemuesehof-voggeneder.at

Web: gemuesehof-voggeneder.at

Produkte: Gemüse & Obst der Saison, Erdbeerland, Kartoffeln

Obstbau Siegl-Brunnbauer

Sandra und Martin Siegl

Frankenberg 27

4222 Langenstein

Tel.: 07237 / 2302

Mobil: 0664/73181396

e-mail: office@brunnbauer-siegl.at

Produkte: Obst, Säfte, Essig, Cider, Edelbrände, Liköre, Marmeladen, Most

Imkerei Aigner

Franz und Maria Aigner

Ettenberg 22/1

4391 Waldhausen im Strudengau

Tel.: 07260 / 4425

Produkte: Honig, Wein, Liköre

Bauernhof Stadlbauer

Monika und Franz Stadlbauer

Inzing 1

4343 Mitterkirchen

Tel.: 07269 / 8262

Mobil: 0664/2710745

e-mail: office@bauernhof-stadlbauer.at

Web: bauernhof-stadlbauer.at

Produkte: Eier, Kartoffeln, Nudeln

Bioobstbau Peterseil aus Luftenberg

Bioobstbauer Peterseil

Barbara Peterseil

Statzingerstraße 10

4225 Luftenberg

mobil: 0676 / 821252051

e-mail: barbara.peterseil@bioapfel.com

Web: www.bioapfel.com

Produkte: Obst, Säfte, Cider, Moste, Frizzante, Essig, Destillate, Honig, Marmelade, Kernöl

Biohof Buchmaier

Cornelia Buchmaier

Patzenhof 2

4351 Saxen

Tel.: 0680/2027578

e-mail: biobeeren@buchmaier.at

Web: www.buchmaier.at

Produkte: Heidelbeeren, Himbeeren, Säfte

Speckalm Bad Kreuzen

Speck-Alm

Familie Gaßner

Lehen 15

4362 Bad Kreuzen

Tel.: 07266 / 6261

mobil: 0676 / 842363300

e-mail: mostschenke@speck-alm.at

Web: www.speck-alm.at

Produkte: Mostschenke, Fleisch, Holzofenbrot, Speck, Schnaps

Frischgemüse Derntl

Danhoferweg 5

4331 Naarn

Tel.: 07262 / 58268

e-mail: frischgemuese.derntl@aon.at

Web: www.frischgemuese-derntl.at

Produkte: Frischgemüse, Erdbeeren, handeingelegte Spezialitäten, regionale Spezialitäten

Kastners Ziegenspezialitäten

Rudolf Kastner

Schneckenreithstal 9

4342 Baumgartenberg

Tel.: 07269 / 7192

e-mail: kastner@bio-produkte.at

Web: www.bio-produkte.at

Produkte: Ziegencamembert, Ziegenschnittkäse, Ziegenweichkäse, Ziegentrockenmilch, Ziegenbällchen, Ziegensalatkäse

Bio-Kürbishof Fürnhammer

Petra Fürnhammer

Saxen 16

4351 Saxen

Mobil: 0699/10924909

e-mail: jp.fuernhammer@aon.at

Biohof Steininger

Birgit Steininger

Schörgendorf 19

4222 St. Georgen/Gusen

Tel.: 07237/20624

Mobil: 0660/6139562

e-mail: steiningerb@gmx.at

Web: www.mobilstalleier.jimdo.com

Produkte: Eier, Teigwaren, hausgemachter Kräutersirup, Aonia

Dinkelhof Gruber

Gertraud Gruber

Thomasreit 8

4364 St. Thomas/Blasenstein

Tel.: 07265/5361

Mobil: 0681/20421752

e-mail: gerti-edi.gruber@aon.at

Produkte: Dinkel, Dinkelbrot und -gebäck, Dinkelprodukte

Imkerei Gruber

Christoph Gruber

Amesbach 16

4342 Baumgartenberg

Tel.: 0664/5346775

e-mail: grubers-honigprodukte@gmx.at

Produkte: Honig, Honiglikör, Honigwein - MET

BEZIRK RIED IM INNKREIS

Aloisia und Ludwig Schießl

Katzenberg 26

4982 Kirchdorf am Inn

Tel.: 07758 / 2414

Fax: 07758 / 2414

mobil: 0650 / 7076441

e-mail: info@pension-schiessl.at

Web: www.pension-schiessl.at

Alles vom Schwein: Surspeck, Luftgetrocknetes, Kaltgeräuchertes, Frischfleisch, Surfleisch, Gewürzschinken, Blut- und Leberwurst, Würste, ...

Brigitte und Alois Doblhamer vom Schnatterhof.

Gitti und Alois Doblhamer

Neundling 5

4772 Lambrechten

Tel.: 07765 / 277

mobil: 0676 / 7428475

mobil: info@schnatterhof.at

Web: www.schnatterhof.at

Weidegänse, Weideenten, Gastronomieteil mit hofeigenen Produkten

Stroblhof Ing. Dominik Strobl

St. Georgen 48

4983 St. Georgen bei Obernberg am Inn

Tel.: 07758 / 30276

mobil: 0664 / 4219126

e-mail: office@strobl.at

Web: www.stroblobst.at

Web: www.munoaddschogglad.at

Shop: www.stroblobst.at/shop

Tafeläpfel, Apfelsaft, Apfelwein, Apfelmost, Dörrobst, Gelees, Dörrapfelschokolade

Othmar Zeilinger Loryhof

Außerguggenberg 4

4942 Wippenham

Tel.: 07757 / 6757

mobil: 0676 / 5390775

e-mail: office@loryhof.at

Web: www.loryhof.at

Most-Heuriger, Veranstaltungsstadl, Bio-Bauernhof, Bienenlehrpfad

Anna und Gottfried Frauscher vom Biohof in Gurten.

Anna und Gottfried Frauscher Biohof

Dorf 8

4942 Gurten

Tel.: 07757 / 6166

e-mail: frauscherg@aon.at

Bio: Kartoffel, Karotten, Pastinaken, Rote Rüben, Zwiebel, schwarzer Rettich, Zucchini, Kürbis, Sellerie, Dinkel, Roggen, Weizen, Dinkelreis, Dinkelweißmehl, Dinkelgrieß

Familie Oberauer

Kasers Hofladen

Flohleiten 4

4753 Taiskirchen

Tel.: 07764 / 7707

Web: www.kasers-hofladen.at

Rind-, Kalb- und Schweinefleisch, Würste, Sulz, Geselchtes, Surrfleisch, Leberknödel, Aufstriche, Grillspezialitäten

August Vorauer Imkerei

Hub 21

4983 St. Georgen/Obernberg am Inn

Tel.: 07758 / 2615

mobil: 0660 / 6565920

e-mail: vorauer@bienenwelt.at

Web: www.bienenwelt.at

Blütenhonig, Cremehonig, Waldhonig, Blütenpollen, Met (Honigwein), Propolistropfen, Propoliscreme, Bienenwachskerzen

Schneiderbauer Gewürze

Irmgard Schneiderbauer

Augental 7

4772 Lambrechten

Tel.: 07765 / 358

mobil: 0660 / 1451690

e-mail: office@innviertel-gewuerze.at

Web: www.schneiderbauer-gewuerze.at

Brotgewürze, Leinsamen, Kümmel, Blaumohn, Koriander, Fenchel, Gewürzmischungen, Marmeladen, Öle, Tees

Specko'thek in Geinberg.

Familie Zaglmayer

Speck othek

Nonsbach 5

4943 Geinberg

Tel.: 07723 / 8251

e-mail: office@speckothek.at

Web: www.speckothek.at

Speckjause, Brettljause, Surspeck, Geselchtes, Brote, Most, Schaps, Mehlspeisen, Honig, Kunsthandwerk

Bauernhofeis der Familie Kern in Mettmach.

Irmgard und Engelbert Kern

Kriegledt 4

4931 Mettmach

mobil: 0650 / 4009554

e-mail: kern@bauernhofeis.net

Web: www.bauernhofeis.net

Bauernhofeis

Maria Schinagl Biohof

Stelzen 18

4923 Lohnsburg

Tel.: 07754 / 36100

Fax: 07754 / 36100

e-mail: schinaglhp@gmx.at

Bio-Jungrindfleisch

Obsthof Gurtner

Durchham 6

4943 Geinberg

Tel.: 07723 / 8016

mobil: 0676 / 9061424

e-mail: obsthof.gurtner@gmx.at

Web: www.obsthof-gurtner.at

Tafeläpfel, Apfelsaft, Speisekartoffel, Erdbeeren, Himbeeren

BEZIRK ROHRBACH

Franz Haudum

Piberstein 16

4184 Helfenberg

Tel.: 07216 / 4305

e-mail: franz.haudum@aon.at

Kornbrand, Dinkelbrand, Haferbrand, Roggen-Whisky, Single-Malt-Whisky, div. Brände und Liköre

Marianne und Albert führen den Hauderhof seit 1992. Im Laufe der Jahre wurde neben der Viehwirtschaft die Brennerei mit viel Liebe und Engagement weiter ausgebaut.

Albert Gruber vulgo Hauder

Uttendorf 8

4174 Niederwaldkirchen

Tel.: 07231 / 2440

mobil: 0664 / 5882428

e-mail: albert.gruber@aon.at

Web: www.hauderkorn.at

Edelbrände aus Obst und Getreide, Liköre

Maria Lehner vulgo Stöcklhof

Iglbach 1

4171 Auberg

Mobil: 0664/ 230 49 32

E-mail: michael_lehner@aon.at

Bio-Eier, Bio-Nudeln

Edeltraud und Rupert Anderl

Bio-Hof Ganser

Pehersdorf 8

4120 St. Ulrich im Mühlkreis

Tel.: 07282 / 8568

Fax: 07282 / 8568

e-mail: r.e.anderl@aon.at

Frischfleisch vom Bio-Ochsen, Frischfleisch vom Milchmastkalb, Dinkel, Dinkelreis, Süßmost, Dauerwurst mit Hopfen, Rindfleisch-Beisser, Rinderrohwurst, Rindersaftschinken, Rinderspeck

Der typische Camembertschimmel wird in einem natürlichen Verfahren angezüchtet und entwickelt sich während der Reifung.

Josef und Michaela Stöbich

Bio-Käserei St. Leonhardt

St. Leonhardt 8

4152 Sarleinsbach

e-mail: office@biokaeserei.at

Web: www.biokaeserei.at

Bio-Camembert

Barbara und Heinz Georg Kirschner

Hofladen Kirschner

Erdmannsdorf 11

4113 St. Martin i.Mkr.

mobil: 0699 / 81467431

e-mail: kirschner@ifunk.at

Frischfleisch vom Schwein, Rind, Kalb und Damhirsch, Speck vom Schwein, Rinderspeck, Würste, ...

Alfred Stummer & Christine Kneidinger

Kräuteralm Klaffer am Hochficht

Freundorf 21

4163 Klaffer a.H.

Tel.: 07288 / 71070

mobil: 0676 / 7214201

e-mail: kraeuteralm@aon.at

Kräuterprodukte: Kräuter-Tee, -zucker, -salz, -essig, frische Wildkräuter, Heublumenprodukte, Kräuterheukissen, Heidelbeermarmelade

Kürbisernte bei Familie Egger in Arnreit (Bezirk Rohrbach).

Thomas und Ingrid Egger

Hölling 9

4122 Arnreit

mobil: 0664 / 1031960

e-mail: egger-fenzl@aon.at

Web: www.romarkt.at

Kürbiskernöl, Kartoffel

Josef und Theresia Auberger

Unterort 19

4162 Julbach

Tel.: 07288 / 2622

Fax. 07288 / 2622

e-mail: fam.auberger@aon.at

Schulmilch, pasteurisierte Milch, Fruchtjogurts

Renate und Walter Veit Biohof

Kirchengasse 9

4160 Aigen i.M.

mobil: 0664 / 8576507

Web: www.bauernhof.at/veit

Kartoffel, Lammhälften, Lammfelle, Ringlotten, Äpfel, Zwetschken

Regina Oberpeilsteiner

Kobling 10

4113 St. Martin

Tel.: 07232 / 2378

mobil: 0664 / 5098453

e-mail: regina14@gmx.at

Bio-Natur-Rindfleisch, Honig, Marmeladen, Gelees, Liköre

Susanne Sonnleitner, Biohof

Kräuterdorfstraße 2

4163 Klaffer am Hochficht

e-mail: sonnleitnerhof@bwnet.at

Bio-Jungrindfleisch

Familie Hütter

Vorderschlag 12

4153 Peilstein

Tel.: 07287 / 7294

e-mail: erlebnisimkereihuettner@aon.at

Web: www.bienenluft.com

Honigprodukte, Erlebnisimkerei

Maria und Roman Zauner, Biohof

Uttendorf 2

4174 Niederwaldkirchen

Tel.: 07231 / 23650

e-mail: zaunerroman@aon.at

Web: www.biohof.zauner.at

Bio-Milchprodukte: Butter, Magertopfen, Jogurt, Fruchtjogurt, Saurer Kas, Sauerrahm, Schlagobers, Getreideprodukte: Dinkel, Dinkelreis, Dinkelgrieß, Dinkelfeinmehl, Roggen, Kartoffel, Christbäume und Schmuckreisig

Monika und Herbert Pöchtrager, Biohof

vulgo Bichler

Simaden 3

4171 St. Ulrich i.M.

Tel.: 07282 / 8029

Fax: 07282 / 8029

e-mail: bichler@aon.at

Web: bio-austria.at/bichler

Bio-Kuhmilchprodukte: Vollmilch, Fruchtjogurt, Trinkjogurt, Naturjogurt, Speisetopfen, Fruchtmolke

Gertraud und Josef Heinzl, Biohof

Apfelsbach 24

4115 Kleinzell i.M.

Tel.: 07282 / 6575

e-mail: josef.heinzl@aon.at

Edelbrände, Fruchtliköre

Nur die besten Bio-Zutaten kommen zusammen mit frischer Bio-Milch, frischem Bio-Rahm und mit reinem Eigelb als Bindemittel ins Eis.

Sylvia und Gerhard Stadler, Biohof

Krien 40

4134 Putzleinsdorf

e-mail: stadler@bio-eis.net

Web: www.bio-eis.net

Bio-Eis

Augustin und Inge Gahleitner, Biohof

vulgo Nazlbauer

Arnreit 7

4122 Arnreit

Tel.: 07282 / 7307

e-mail: bio.gahleitner@aon.at

Bio: Kartoffel, Dinkel, Weizen, Roggen, Hafer, Einkorn, Dinkel- u. Haferflocken, Dinkelmehl, Dinkelgrieß, Perldinkel (Dinkelreis)

BEZIRK SCHÄRDING

160 Produzenten unter einem Dach

Dietrich Alfred Bio-Imkerei

Kopfingerdorf 1,

4794 Kopfing

Tel. 07763/2739, 0664/7359 3817

Bio-Waldhonig, Bio-Cremehonig, Honigessig, Propolistropfen und Propoliscreme, Met, Metpunsch, Bio-Honiglikör, Ohrkerzen, Kerzen

Floß Simon

Winertshamerau 10,

4770 Andorf

Tel. 07766/2637, 0660/7304282

Mail: afloss@gmx.net

Rind- und Schweinefleisch, Eier, Gemüse

Das Fruchterlebnis

Reischenbach 3

4755 Zell an der Pram

Tel. 0664/5407 911

Mail: office@dasfruchterlebnis.at

verschiedene Trockenfrüchte, Schokoladen, Honig mit Frucht und Edelbrände

Gattermaier Biohof, Apfelwerkstatt

Hellwagen 2,

4755 Zell a. d. Pram

Tel. 07764/7702

Mail: johann.gattermaier@gmx.at

Web: www.bioleben.at

Web: www.apfelwerkstatt.at

Bio-Apfel- und Bio-Apfel-Mischsäfte, Apfelessig, Merinoschafe

Glaser Marianne und Müller Josef

Vielsassing 1,

4782 St. Florian

Tel. 07719/7302, 0676/5441 880

Mail: glaser.josef@aon.at

Rind-, Kalb- Schaffleisch

Grabmann Gerti und Johann

Landertsberg 8, 4792 Münzkirchen

Tel. 0664/9114 022

Web: www.gerti-grabmann.at

Web: www.freilandschwein.info

Speck, Schweinefleisch vom Bio-Freilandschwein, Dinkel, Kartoffeln, Schnaps

Greiner Martina

Maierhof 32

4090 Engelhartszell

Tel. 0664/4063 047

Mail: mgreiner@gmx.at

Frischfleisch vom Bio-Freilandschwein als Hälften oder Viertel, Karree-, Schinken- und Bauchspeck, Sauwald-Leberkäse, Sauwald- Bratwürstel, Sauwald-Krainer, Sauwald-Harte (Dauerwurst)

Griesmaier Gertraud und Mühlböck Horst

4751 Dorf an der Pram 9

Tel. 07764/8538, 0664/8678 999

Mail: h.griesmaier@inext.at

www.griesmaier-dorf.at

Produkte vom Schwein: Frischfleisch, Grammeln, Leberkäse, Knacker, Käsewurst, Wiener, Käsekrainer, Frankfurter, Schweinsbratwürstel, Geselchtes, Surfleisch, Braten, Speck-, Grammel- und Hascheeknödel, Haussulz, Blutwurst, Leberwurst, Leberknödel, Bauernbrot

Bio-Arche-Hof Melanie und Siegfried Hamedinger

Wibling 2

4783 Wernstein

Tel. 07713/5029 6

Mail: melanie.siegfried@aon.at

Freilandschwein Bio

Hutterer Regina, Weizenauer

Weizenau 1

4782 St. Florian am Inn

Tel. 07712/4105, 0680/1222 084

Mail: regina.schneebauer@gmx.at

Schweinefleisch, Speck, Wurstwaren, Leberkäse, Honig, Eier

Kislinger Katharina und Hödl Martin

Altendorf 7

4793 St. Roman

Tel. 07716/7381

Mail: martin.kislinger@aon.at

Vollkornbrot, Hausbrot, Dinkelmehl, Dinkelgries, Dinkelflocken, Perldinkel, Dinkelnudeln mit Ei, Edelbrände, Liköre

Karl Mayer, Keimlingsbäcker

Gattern 75

4785 Schardenberg

Tel. 0664 233 5000

Web: www.keimbrot.at

Bio-Dinkelkeimbrot

Niedermayer Johann und Cäcilia, Niedermayer Säfte

Aichedt 2,

4775 Taufkirchen an der Pram

Tel. 07719/7781

Mail: info@cider.at

Rind- und Kalbfleisch, Apfelmischsäfte, Most, Cider

BEZIRK STEYR & STEYR-LAND

Baumgartner Katharina und Wolfgang/

Achathaler Martha und Franz

„Stadler“

Mandorferstr. 29

4541 Adlwang

Tel. 07258/4017 od. 0650/7603844

E-Mail: stadlerabhof@gmail.com

Produkte: Frischfleisch vom Rind, Kalb und Schwein, Speck, Wurst, Rindersaftschinken,

Rinderrohschinken, Leberkäse, Most, Apfelsaft, Edelbrände und Freilandeier

Vertrieb: Ab Hof Verkauf: Fr 13.00 – 18.00 Uhr und Sa 08.00 – 12.00 Uhr

Zustellung auf Wunsch



Eigner Stefanie und Martin

„Karlberger“

Haagen 31

4421 Aschach/Steyr

Tel.+Fax 07259/3606

E-Mail: martin.eigner@kt-net.at

Produkte: Lammfleisch, Schafmilchprodukte: Schafkäse, Joghurt, Schnittkäse, Aufstriche aus Schaftopfen

Vertrieb: Ab Hof Verkauf Anfang März – Ende Oktober Mo bis Fr 15.00 – 17.00 Uhr

Bauernmarkt Steyr: Sa 08.00 – 11.00 Uhr, Bauernladen Aschach: Sa 08.00 – 11.00 Uhr

Hollnbuchner Johanna

„Schöttl“

Höllstrasse 3

4421 Aschach/Steyr

Tel. 07259/3461 od. 0660/2184111

E-Mail: mhollnbuchner85@gmail.com

Produkte: Schafkäse, Apfelsaft (Bag in Box 3 l und 5 l)

Vertrieb: Ab Hof: Mo - Sa 08.00 – 19.00 Uhr

Zustellung: bei größeren Mengen möglich

Weinberger Martin

„Vorderzauner“

Haagen 27

4421 Aschach/Steyr

Tel.+Fax 07259/3507 od. 0650/2404560

od. 0650/2404530

E-Mail: ernst.weinberger@biomilchhof.at

www.biomilchhof.at

Produkte: Kalbfleisch, Milch, Topfen, Joghurt, Fruchtjoghurt, Aufstriche

Vertrieb: Bauernmarkt Steyr: Sa 08:00 – 11:00 Uhr

Zusatzangebot: Schulmilch

Eisenhuber Anna und Franz

„Dirnger“

Furtberg 26

4540 Bad Hall

Tel. 07258/2531

Web: www.jausenstation-eisenhuber.at

Produkte: Schweinefleisch: Speck, Wurstwaren, Braten, Most, Apfelsaft, Eier aus Bodenhaltung

Vertrieb: Ab Hof Verkauf: täglich 09.00 – 18.00 Uhr (Sonn- u. Feiertage

geschlossen)

Mostschänke bis 20.00 Uhr (Sonn- u. Feiertage geschlossen)

Haager Hubert

„Neumühle“

Kremsmünstererstr. 18

4540 Bad Hall

Tel. 07258/2319

Fax: 07258/23194

E-Mail: hubert.haager@24speed.at

Produkte: Eier aus Bodenhaltung

Vertrieb: Ab Hof Verkauf: Mo - Fr 08.00 – 12.00 Uhr

Kram Christine und Reinhard

Staningerstr. 11

4407 Dietach

Tel.+Fax 07252/38148

E-Mail: reinhard.kram@gmx.at

Produkte: Speck, Bratwürstl, Blunz’n, Dinkel, Roggen, Weizen, Dinkelreis, Dinkelgries, Dinkelflocken, Dinkelmehl, Erdäpfel (mehlig und festkochend), Buchenholz

Vertrieb: Ab Hof Verkauf nach telefonischer Vereinbarung

Bauernmarkt Steyr: Sa von 08.00 – 11.00 Uhr

Mader Sabine

„Huber am Heuberg“

Asangstr. 21

4407 Dietach

Tel. 07252/38205, 07225/7303,

Handy: 0650/7035958

E-Mail: sabine-mader@gmx.at

Web: www.bio-obstkorb.at

Produkte: Bio-Tafelbirnen: Williams und Packhams, Bio-Tafeläpfel: Gala, Topaz, Arlet, Idared, Apfelringe, Bio-Apfelsaft

Vertrieb: Ab Hof Verkauf: Di von 10.00 – 18.00 Uhr und Sa von 08.00 – 12.00 Uhr

Hofladen Hofkirchen und Biohof Pevny, Hofladen Enns

Zusatzangebot: Schulapfel, Firmenobst

Putz Konrad

„Forstergut“

Staningerstr. 4

4407 Dietach

Tel. 0680/2117176

Web: www.monikas.at

Produkte: Schnittkäse

Vertrieb: Ab Hof Verkauf: Sa 09.00 – 12.00 Uhr, Hofladen Wild-Obermayr (Niederneukirchen), Naturladen Lucia (Enns), Bio-Laden (Dietach), Ab Hof Verkauf bei Fam. Novak

Stögbauer Heinrich und Cäcilia

„Binder in Brunn“

Aigenstr. 28

4407 Dietach

Tel. 07252/38790

Web: www.obstbau-stoegbauer.at

Produkte: 10 Apfelsorten, Apfelsaft, Birnen und Pfirsiche

Vertrieb: Ab Hof Verkauf Mo bis Sa von 08.00 – 12.00 Uhr und 13.00 – 18.00 Uhr

Steyrer Bauernmarkt: Fr 13.00 – 16.00 Uhr und Sa 08.00 - 11.00 Uhr

Bei Helga Brandner im Pesendorfer's Hofladen gibt's Milch, Joghurt, Rind- und Kalbfleisch nach Bedarf, Most, Apfelsaft, verschiedene Säfte, Fruchtaufstriche, Sauergemüse, Freilandeier und verschiedene Nudeln.

Brandner Helga

„Pesendorfer“

Pesendorfstr. 31

4451 Garsten

Tel.+Fax: 07252/47841, Handy 0650/8412806

E-Mail: aina.helga@gmx.at

Produkte: Milch, Joghurt, Rind- und Kalbfleisch nach Bedarf, Most, Apfelsaft, verschiedene Säfte, Fruchtaufstriche, Sauergemüse, Freilandeier, verschiedene Nudeln

Vertrieb: Selbstbedienung ab 07.00 Uhr durchgehend jeden Tag

Bauernmarkt Garsten (jeden 2. und 4. Samstag im Monat)

Zusatzangebot: Schule am Bauernhof

Buchberger Brigitte und Hubert

„Bley“

Bleystr. 2

4451 Garsten

Tel.+Fax: 07252/46484, 0676/6606942

E-Mail: buchberger.bley@aon.at

Produkte: Garstner Christbäume“, Beleuchtungsbäume, Schmuckreisig (telefon. Vereinbarung)

Vertrieb: Christbäume von 10. – 23. Dez. täglich von 09.00 – 17.00 Uhr am Parkplatz Lagerhaus Garsten und ab Hof-Verkauf Sonntags nur ab Hof-Verkauf

Zusatzangebot: Easy-fix Christbaumständer

Gorfer Veronika

„Unterstrasser“

Herrenweidestr. 20

4451 Garsten

Tel. 07252/42882 od. 0664/3253962

E-Mail: ngg@naturgourmet.at

Produkte: Bio-Rind abgereift und vakuumverpackt, Cider, Bio-Frucht- & Obstsmischäfte, Schnäpse, Most

Vertrieb: Ab Hof Verkauf: Fr bis So Rindfleisch auf Nachfrage, Mostschänke: Fr ab 18.00 Uhr, Sa und So von 11.30 – 21.00 Uhr

Kamptner Georg, Mag.

„Fuxengut“

Fuxengutstr. 1

4451 Garsten

Tel.+Fax 07252/48387 od. 0664/9488222

E-Mail: georg.kamptner@gmx.at

Produkte: Stachelbeeren, Johannisbeeren, Rote Ribisel, Heidelbeeren, Brombeeren, Pfirsiche, Mini-Kiwi, Japanische Weinbeeren

Vertrieb: Ab Hof Verkauf/ Selberpflücken: Juli – September von 9.00 bis 12.00 Uhr und

15.00 bis 19.00 Uhr. Öffnungszeiten-Info-Telefon: 0664/9488222

Kaufmann Karin und Christopher

„Bauer am Berg“

Weinbergstr. 3, 4451 Garsten

4451 Garsten

Tel.: 0676/5258084 od. 07252/42028

E-Mail: abhof@baueramberg.at

Web: www.baueramberg.at

Produkte: Apfelsaft naturtrüb und klar, Apfelmost, Schnäpse, Liköre, Holunderblütensirup, Kaspressknödel, Fleischstrudel, Jausenwurst, Käsewurst, Kamerun-Schafwurst, Eier, Käsekrainer, Bratwürstel, Speck, Leberkas, Schweinefleisch, Kamerun-Schaffleisch, Kartoffeln, Rapsöl, Mietgärtenanlage „selber ernten“

Vertrieb: Ab Hof Verkauf/Zustellung: ab Ende Oktober 2016 Verkaufszeiten

nähere Infos unter www.baueramberg.at

Kranawetter Jakob

„Oberholler“

Weinbergstr. 11

4451 Garsten

Handy: 0650/6751561

E-Mail: jakob.kranawetter@gmx.at

Produkte: Bio-Freiland-Eier, Bio-Milch, Bio-Dinkel, Bio-Weizen, Bio-Roggen

Vertrieb: Ab Hof Verkauf nach telefonischer Vereinbarung

Am Biobauernhof der Familie Mörwald gibt's Jungrindfleisch, Weidemastgänse, Äpfel, Beeren, Apfelessig, Bio-Freilandeier, Most, Apfelsaft, Birnensaft, div. Mischsäfte und Liköre.

Mörwald Anna und Josef

„Staudinger“

Kammergraberstr. 17

4451 Garsten

Tel.+Fax: 07252/42695 od. 0650/2235285

E-Mail: info@naturerlebnisschule.at

Web: www.naturerlebnisschule.at

Produkte: Jungrindfleisch, Weidemastgänse, Äpfel, Beeren, Apfelessig, Bio-Freilandeier

Most, Apfelsaft, Birnensaft, div. Mischsäfte, div. Liköre

Vertrieb: Ab Hof Verkauf: Fr und Sa 08:00 -18:00 Uhr

Zusatzangebot: Schule am Bauernhof, Kindergeburtstage, Seminarräume

Einzenberger Helene

„Rabenreith“

Rabenreithstr. 3

4463 Großraming

Tel. 07254/8382 od. 0664/3662676

Fax: 07254/8382

E-Mail: rabenreith@aon.at

Web: www.rabenreith.at

Produkte: Schnäpse und Liköre

Vertrieb: Ab Hof Verkauf nach telefonischer Vereinbarung

Zusatzangebot: Urlaub am Bauernhof

Mair Gertraud und Manfred

„Blindhof“

Pechgraben 30

4463 Großraming

Tel. 0664/5830899

E-Mail: gema@pechgraben.eu

Produkte: BIO-Qualitätsochsenfleisch und Faschiertes

Vertrieb: 3 - 4 mal jährlich (nur auf Vorbestellung)

BEZIRK URFAHR-UMGEBUNG

Familie Mayrhofer präsentieren mit viel Freude und Stolz ihre Auszeichnungen von der Ab-Hof Messe Wieselburg.

Hofladen Mayrhofer

Bach 1

4209 Engerwitzdorf

Tel. 0660 / 55 52 244

E-mail:hofladen.mayrhofer@gmail.com

Web: www.hofladen-mayrhofer.at

Produkte: Erzeugnisse aus dem Schweinefleisch vom eigenen Betrieb, Brot und Gebäck, Kuchen und andere süße Leckereien, Marmeladen und Säfte, Erdäpflkäse, Kräuter- und Gewürzsalz, Zwieback, Zucchinigemüse, Most, Schnaps, im Hofladen gibt es außerdem von anderen Direktvermarktern: Milchprodukte, Dinkelprodukte, Gemüse und Obst, Eier, Honig, Säfte, Whisky

Roswitha und Johann Pachinger Biohof

Kohlgrub 3

4193 Reichenthal

Tel.: 07214 / 4251

e-mail: pachinger.biohof@gmx.at

Bio-Produkte: Bauernbrot, Dinkelvollkornbrot, Gebäck, Mehlspeisen, Dinkel, Mehle, Dinkelreis, Dinkel- und Weizennudeln, Kartoffel

Martin und Veronika Scheuchenstuhl

Berbersdorf 1

4211 Alberndorf

Tel.: 07235 / 7021

e-mail: martin.scheuchenstuhl@gmx.at

Rind, Kalb, Schwein, Kartoffel

Hermann Schwarz

Kaiserberg 3

4040 Lichtenberg

Tel.: 07239 / 6431

mobil: 0699 / 11532274

e-mail: hermann.simmerl@aon.at

Dam- und Rothirsch, Hirschwurst, Hirschschinken, Honige

Anneliese Schwarz

Ortners Hofladen

Stratreith 5

4203 Altenberg bei Linz

Tel.: 07230 / 8166

mobil: 0676 / 88680677

e-mail: m.schwarz@kernberatung.at

Schnäpse und Brände, Geschenkkörbe, Gemüse nach Saison, Fleisch und Fleischprodukte vom Schwein, Marmeladen, Mehlspeisen, Kekse, Most, Apfelsaft, Hollersaft, Melissensaft

Eva und Josef Kerschbaumer

vulgo Satzinger

Stratreith 9

4203 Altenberg

Tel.: 07230 / 7524

mobil: 0664 / 5432331

Web: www.satzingerjausn.at

Most, Säfte, Cider, Schnäpse, Speck, Geselchtes, Schweinsbraten, Rindfleisch gekocht oder geräuchert, Topfen, Erdäpfelkas, Frischkäse, Mehlspeisen, Bauernbrot

Mostbauer Wolfsteiner

Rodl 3

4111 Walding

mobil: 0699 / 13606980

Most, Säfte, Edelbrände, Liköre, Produkte vom Schwein: Braten, Speck, ... Topfenkäse, Liptauer, Kuhmilch-Mozzarella, Erdäpfelkäse

Reinhard und Walpurga Hofer

Ottenschlag 11

4204 Ottenschlag

Tel.: 07211 / 8947

e-mail: hofer.michi@gmail.com

e-mail: hofer.reinhard@gmail.com

Qualitätsbrände, Liköre, Eier aus Bodenhaltung

Magdalena und Friedrich Lackner jun.

Mursberg 27

4111 Walding

Tel.: 07234 / 82748

mobil: 0664 / 73579463

mobil: 0664 / 73579528

e-mail: friedrichlackner@aon.at

Moste, Apfelsaft, Mischsäfte, Cider, Kartoffel, Speck, Produkte vom Schwein

Erwin und Stephanie Appenzeller Biohof

Götzelsdorf 19

4221 Steyregg

Tel.: 0732 / 641744

Web: www.oeko-offenstall.jimdo.com

Bio-Dinkel-Vollkornbrot, Bio-Dinkelgebäck, Bio-Dinkelroggen-Vollkornbrot

Georg und Margareta Schneider

Wipflerbergstraße 43

4040 Lichtenberg

Tel.: 07239 / 6405

e-mail: schneider@holzbauerngut.at

Web: www.holzbauerngut.at

Edelbrände, Liköre, Most, Mostfrizzante

Familie Franz Allerstorfer

Oberndorf 15

4101 Feldkirchen an der Donau

Tel.: 07233 / 6341

Fax: 07233 / 6341-14

e-mail: f.allerstorfer@gmx.at

Tafeläpfel, Tafelbirnen, Kirschen, Zwetschken, Apfelsaft (div. Sorten), Moste, Apfelessig, Edelbrände, Liköre, Christbäume

Silvia und Martin Schurm

Schurms Hofladen

Wipflerbergstraße 40

4040 Lichtenberg

Tel.: 07239 / 20350

mobil: 0664 / 4554480

e-mail: hofladen@schurms.at

Web: www.schurms.at

Fruchtsäfte, Most, Cider, Edelbrände, Liköre, Marmeladen

Junglammhof Pühringer

Unterwaldschlag 8

4183 Unterwaldschlag

Web: www.junglammhof.at

Lammfleischspezialitäten, Schäferschinken, Schafwurst, Lammsulz

BEZIRK VÖCKLABRUCK

Michael Ryba

Landungsplatz 1

4864 Attersee

Tel.: 07666 / 2067

e-mail: atterseehonig@gmx.at

Wald-, Blüten-, Cremehonig, Propolisprodukte, Bienenwachskerzen

Familie Bauernfeind

Ladtstatt 1

4863 Seewalchen

mobil: 0699 / 10837350

e-mail: hannes.bauernfeind@aon.at

Web: www.bio-ladtstaetter.jimdo.com

Dinkel-Roggenbrot, Dinkelweckerl, Dinkelmehl, Roggenmehl, Dinkelflocken, Dinkelgrieß

Familie Andreas Graf

Ferienhof Margarethengut

Egelseestraße 42

4866 Untrach am Attersee

Tel.: 07665 / 8002

Fax: 07665 / 80024

e-mail: graf@margarethengut.at

Web: www.margarethengut.at

Zwetschken, Birnenschnaps

Marianne und Manfred Grabner Biohof

Roiderhof am Irrsee

Laiter 4

4894 Oberhofen

Tel.: 06213 / 8380

Fax: 06213 / 838080

e-mail: biobus.mondseeland@aon.at

Web: www.roiderhof.at.tf

Bio-Heumilchkäse verschiedene Sorten, Topfenaufstriche, Jogurt, Fruchtjogurt, Bauernbutte, Topfen

Hans Rindberger Bio-Imkerei

Gassen 12

4893 Zell am Moos

Tel.: 06234 / 8356

e-mail: hans.rindberger@aon.at

Imkereiprodukte, Waldhonig, Blütencremehonig, Propolis, Met-Honigwein

Alois Rosner

Schnaps & Design

Pohn 1

4841 Ungenach

mobil: 0664 / 1833011

e-mail: a.rosner@fnet.cc

Web: www.rosner-schnaps.at

Edelbrände, Liköre

Karl und Gerlinde Penetsdorfer

Mostothek

Moarstraße 7

4690 Oberndorf bei Schwanenstadt

Tel.: 07673 / 2249

Fax: 07673 / 30005

e-mail: karl.penetsdorfer@utanet.at

Web: www.mostothek-penetsdorfer.at

Apfelsaft, Birnensaft, Mischsäfte, Moste gemischt und reinsortig, Mixgetränke auf Obstweinbasis, Apfelfrizzante

Alois Haslinger Biohof

Gerhardsberg 4

4842 Zell am Pettenfirst

Tel.: 07672 / 8410

e-mail: alois.haslinger@aon.at

Bio-Käse, Bio-Jungrindfleisch, Bio-Rindfleisch-Würste

Erwin und Christine Pillichshammer

Stein 2

4851 Gampern

Tel.: 07682/8020

e-mail: roland.pillichshammer@gmx.at

Schweinespezialitäten: Frischfleisch, Wurstspezialitäten, Leberkäse, Presskopf, ...

Familie Johann Trötzmüller

Traschwandt 1

4882 Oberwang

Tel.: 06233 / 8376

e-mail: aon.913275675@aon.at

Käsespezialitäten von Schaf und Ziege, Marmeladen und div. Produkte der Saison

Veronika Eder

Weigensam 11

4904 Atzbach

Tel.: 07676 / 8804

mobil: 0664 / 73511228

e-mail: vh.eder@gmx.at

Verschiedene Fruchtaufstriche

Martina und Norbert Kreuzer

Mostschänke

Oberwang 17

4882 Oberwang

Tel.: 0664 / 2023422

Web: www.mostschaenke-kreuzer.at

Jausen und Getränke, Rindfleisch, Geselchtes, Schweinebraten, Bründer, verschiedene Aufstriche, Frischkäse,...

Familie Kreuzer

Schurls Most- und Jausenstube

Jochling 1

4850 Neukirchen an der Vöckla

Tel.: 07682 / 7735

mobil: 0676 / 3420360

e-mail: christoph.kreuzer86@gmx.at

Web: www.most-schurl.at

Apfelmost, Birnenmost, Mischlingsmost und sortenreine Moste, Säfte, Edelbrände

Josef Langwallner

Gassen 10

4893 Zell am Moos

Tel.: 06234 / 8456

e-mail: langwallner@gmx.at

Edelbrände, Most, Bauernspeck, Würste

Familie Renner

vulgo Schustermann

Wildenhag 16

4881 Strass i.A.

mobil: 0676 / 7889971

e-mail: l.lachner@aon.at

Bio-Gallowayfleisch

Familie Niedermayr

Hofladen

Hainbach 5

4861 Aurach am Hongar

Tel.: 07662 / 8987

mobil: 0650 / 6538503

Schweinefleisch, Putenfleisch, Wurst, Putenknacker, Schweinsbraten, Putenfrankfurter, Geselchtes, Putenleberkäse, Putensulz

Josefine Neuhuber

Kräuterhof

Philippsberg 3

4690 Schwanenstadt

Tel.: 07673 / 4246

e-mail: ma.neuhuber@aon.at

Kräutertees, Kräutersalze, Gewürze, Kräuterprodukte

Renate und Josef Rosner

Katterlohen 4

4880 Berg im Attergau

Tel.: 07667 / 8049

mobil: 0681 / 10375277

e-mail: office@ziegenhof-rosner.at

Web: www.ziegenhof-rosner.at

Ziegenprodukte: Milch, Jogurt, Topfen, Frisch- u. Weichkäse, Kitzfleisch

Familie Breitenbach Biohof

Arnberg 6

4871 Zipf

e-mail: bio.breitenbach@gmx.at

Bio-Jungrindfleisch

Birgit und Johann Perner

Schmidham 2

4841 Ungenach

Tel.: 07672 / 29747

mobil: 0664 / 9177222

Web: http://members.aon.at/neudorfer/

Kümmel, Koriander ganz und gemahlen, Lammfelle, Lammfleisch

Franz und Hedwig Hausjell

Unterachmann 10

4860 Lenzing

Tel.: 07662 / 2106

mobil: 0699 / 13650310

e-mail: hausjell.franz@web6262.at

Freilandeier, Obst, Zwetschken-, Marillen- und Williamsbrand, Himbeergeist, Nuss-, Ribisl- und Himbeerlikör, Kartoffel, Frischmilch, Christbäume, Tafelobst, Birnen, Most, Apfelsaft

Familie Alois Reither

Schacha 1

4844 Regau

mobil: 0676 / 5641750

e-mail: alois.reither@web6262.at

Web: www.salzkammergut-biofreilandeier.at

Salzkammergut-Bio-Freilandeier, Nudelprodukte

Elisabeth Nußbaumer

Mondseer Bauernladen

Irrsberg 66

5310 Mondsee

Tel.: 06232 / 4014

e-mail: schwalmbachhof@aon.at

Kuh-, Schaf- und Ziegenmilchprodukte, Jungrindfleisch, Lammfleisch, Fisch aus dem Mondsee, Obst und Gemüse der Saison, Eier, Honig, Marmeladen, Getreideprodukte, Most, Wein, ...

Familie Gierbl Bio-Imkerei

Volkerding 29

4891 Pöndorf

Tel.: 07684 / 7257

mobil: 0650 / 2416502

e-mail: gierbl@fnet.cc

Wald-, Blüten- und Cremehonig, Propolis-Tropfen, Bienenvölker, Bienenwachs

Hermann und Sabine Fischereder Biohof

Kochlöffling 4a

4690 Oberndorf bei Schwanenstadt

Tel.: 07673 / 3072

mobil: 0699 / 14823423

e-mail: fischereder_SH1@hotmail.com

Bio-Weidegänse und Enten, Kitze, Ziegenmilch und Ziegenmilchprodukte

Berta Seierl-Gehmayr

Baun zGründberg

Gründberg 1

4870 Vöcklamarkt

Tel.: 07682 / 6712

Frisches Jungrindfleisch

Familie Schweighofer

Geflügelhof

Schwand 10

5310 Mondsee

Tel.: 06234 / 8447

Fax: 06234 / 8447

e-mail: andi.schweighofer@gmx.at

Junghennen, Grüneileger, Sussex, Italiener, Puten, Enten, Gänse, Wachteln

Sieglinde Badergruber

Ackersberg 16

4872 Neukirchen/Vöckla

Tel.: 07682 / 4013

mobil: 0664 / 5544426

e-mail: badergruber@flashnet.at

Schafwollprodukte, Filzpatschen, -taschen, -hüte, Felle, Schmuck

Edeltraud Feichtlbauer

Unterheikerding 1

4851 Gampern

Tel.: 07682 / 8377

mobil: 0676 / 3075079

e-mail: edeltraudfeichtlbauer@gmx.at

Web: www.weidegans.at/seiten/enuelinks/kontakte/salzkammergut/feichtlbauer.htm

Salzkammergut Weidegans, Rindfleisch, Kalbfleisch

Ulrike und Günther Kostial, Biohof Schusterbauer

Lindenstraße 1

4844 Regau

Tel.: 07672 / 75536

Fax: 07672 / 75536

e-mail: biohof.schusterbauer@aon.at

Dinkel, Roggen, Weizen, Vollkornmehle, Feinmehle, Dinkelreis, Dinkelgrieß, Nudeln, Brot, Gebäck, Ziegenmilch, -jogurt, -käse, Kitzfleisch, Gänse, Eier

Monika Obermaier

4904 Atzbach

Tel.: 07676 / 7488

mobil: 0676 / 7244774

Bauernbrot, Gebäck

Ing. Hubert Gumpinger Biohof

Kienastengut

Englfing 15

4901 Ottnang

mobil: 0664 / 5358235

Web: www.direktvombauern.at

Web: www.wir-land.at

Erlebnishof

Christine und Klaus Grausgruber

Hinterschützing 6

4691 Breitenschützing

Tel.: 07673 / 2910

Fax: 07673 / 2910

mobil: 0650 / 3330104

e-mail: grausgruber@lammkiste.at

Web: www.lammkiste.at

Lammfleisch u. produkte, Wildkräuterprodukte, Marmeladen, Pestos, Lammgewürze, Seifen

Andrea und Johann Seiringer

Stötten 2

4851 Gampern

Tel.: 07682 / 8241

mobil: 0688 / 8653370

Kornbrand zum Ansetzen, Edelbrände, Liköre

Gerlinde und Gerhard Eder

Hainbach 3

4692 Niederthalheim

Tel.: 07673 / 7179

mobil: 0664 / 8952307

e-mail: gerhard.eder@fnet.cc

Kürbiskernöl, Kürbisprodukte, Wildkräuterprodukte, Fruchtaufstriche, Säfte

Familie Schmidmair / Stehrer

Wolfsdoppl 6

4842 Zell am Pettenfirst

mobil: 0699 / 12377377

e-mail: schmidmairhof@aon.at

Freilandpute, Zeburind, Hirschfleisch

Romana und Daniel Auinger Biohofladen

Unterapping 13

4904 Atzbach

mobil: 0676 / 5605960

e-mail: biohofladen_auinger@gmx.at

Bauernbrote, Kleingebäck, Käsespezialitäten, Bio-Eier, Bio-Teigwaren, Kuchen, Mehlspeisen

BEZIRK WELS

Die Familie Lehner bietet einzigartige Produkte aus Kürbiskernen wie zum Beispiel das preisgekrönte Kürbiskernöl und Kürbisknabberkerne in den Sorten Natur, Meersalz, Schokolade oder Nuss Mix. Auch Raps- und Leinöl aus eigener Produktion wird angeboten.

Familie Lehner – Welser Heide

Schimpelsberg 4

4616 Weißkirchen

Tel.: 0699/11595836

E-Mail: info@welser-heide.at

BEZIRK WELS-LAND

Thomas und Karin Friedl

Hetzendorfer Straße 7

4616 Weißkirchen

mobil: 0676 / 3429616

mobil: 0676 / 3429617

e-mail: thfriedl@aon.at

Schweinefleisch u. verarbeitete Produkte, Kalbfleisch nach Saison

Ing. Martin Zitzler

Bergham 10

4654 Bad Wimsbach-Neydharting

Tel.: 07245 / 25880

mobil: 0699 / 10470585

e-mail: martins.edelbraende@aon.at

e-mail: zima1@aon.at

Edelbrände, Liköre

Josef Kantner Imkerei

Johann Strauß Straße 13

4651 Stadl-Paura

Tel.: 07245 / 21756

mobil: 0699 / 10433220

e-mail: josef.kantner@gmx.at

Blüten-, Wald- und Cremehonig, verschiedene Spezialhonigsorten, Bienenwachskerzen, Propolistinktur, Propolissalbe, Geschenkkörbe

Holzinger Fischverarbeitungs GmbH.

Bernd Holzinger

Luckenberg 2

4623 Gunskirchen

Tel.: 07246 / 6386

Fax: 07246 / 7343

e-mail: office@holzingerfisch.at

Web: www.holzingerfisch.at

Fische

Landgärtnerei Ehmeier

Niederprisching 10

4615 Holzhausen

Tel.: 07243 / 57187

e-mail: ehmeier@aon.at

Web: www.landgaertnerei.at

Bio-Kräuter, Bio-Gemüsepflanzen, Bio-Chilifrüchte, Balkonblumen, Floristik

Obsthof Schiefermüller

Johannes Schiefermüller

Spengenedter Straße 31

4611 Buchkirchen

Tel.: 07242/28038

Fax: 07242/28038

e-mail: office@obsthofschiefermueller.at

Web: www.obsthofschiefermueller.at

Web: www.apfelchips.at

Frischobst, Apfelsaft, Most, Mischsäfte, Apfelchips, Edelbrände, Essig, Logoäpfel

Waldemar und Christine Brandlmayr

Vornholz 3

4623 Gunskirchen

Tel.: 07246 / 8958

Fax: 07246 / 80049

mobil: 0664 / 3552036

e-mail: brandlmayr.waldemar@aon.at

Most, Saft, Edelbrände, Liköre, Birnenschaumwein, Apfelgarten, Birnen

Georg Gatterbauer Apfelhof

Edtholz 15

4600 Thalheim bei Wels

Tel.: 07242 / 67201

e-mail: info@apfel-hof.at

Web: www.apfel-hof.at

Äpfel, Kirschen, Zwetschken, Birnen, Apfelsaft, Most, Edelbrände, Apfelessig, Bienenhonig, Apfelchips, Marmeladen, Apfelchutney

Familie Jasmine und Robert Mühringer

Ödt 2

4632 Pichl bei Wels

Tel.: 07247 / 20274

mobil: 0664 / 73477055

e-mail: schafkaese.pichl@aon.at

Frischkäsespezialitäten aus 100% Schafmilch

Familie Spörer Mostheuriger

Pollham 8

4642 Sattledt

Tel.: 07244 / 8584

Div. Mostsorten und Säfte, Jause mit Produkten aus eigener Landwirtschaft, Mehlspeisen

Familie Kraxberger, Schneebergers Mostheuriger

Pfaffendorf 16

4632 Pichl bei Wels

Tel.: 07247 / 8036

mobil: 0664 / 1490573

Bauernjause, Jausenteller, Erdäpfelkäse, Mehlspeisen, Most

Marianne und Ernst Mayr

vulgo Wimmer in der Wimm

Hummelberg 16

4652 Steinerkirchen an der Traun

Tel.: 07241 / 5327

e-mail: wimmerinderwimm@aon.at

Eier aus Freilandhaltung

Elisabeth Kettlgruber

Weinberg 10

4671 Neukirchen bei Lambach

Tel.: 07245 / 27244

e-mail: kettlgruber.elisabeth@gmx.at

Eier aus Bodenhaltung

Karin Engleder *)

Schnadtstraße 6

4611 Buchkirchen

mobil: 0664 / 73912670

e-mail: karin.engleder@aon.at

Schweinefleisch frisch, Surfleisch, Speck, Würste, Kartoffel, Freilandeier, Most, Österreichische Weidegans, Enten und Masthühner

