Diese Woche haben wir ein Grillrezept von Weber für euch!

Zutaten

2 kg Schweinenacken, küchenfertig

10 Burger Brötchen

Für den Rub:

1 EL Meersalz

1 EL brauner Zucker

1 TL geräuchertes Paprikapulver

1 TL Senfpulver

½ TL schwarzer Pfeffer, gemahlen

½ TL Knoblauchpulver

½ TL Zwiebelpulver

¼ TL Cayenne

¼ TL Kümmel, gemahlen

Zum Belegen:

2 Flaschen BBQ-Sauce

200 g Pflücksalat

1 kleiner Endiviensalat

1 Zwiebel

1 Knoblauchzehe

50 g Mayonnaise

100 ml Balsamico, weiß

150 ml Schwarzbier

2 EL Honig

Salz

Pfeffer

Und so geht's

In der Küche:

Die Zutaten für den Rub gut vermischen und den Schweinenacken von allen Seiten damit einreiben.

Den Endiviensalat putzen, waschen und trocknen. Anschließend in feine Streifen schneiden.

Die Zwiebel und den Knoblauch schälen und fein hacken. Mit dem Endiviensalat mischen. Die Mayonnaise mit der Hälfte des Balsamicos und dem Honig vermischen.

Kurz vor dem Servieren den Salat mit dem Dressing vermischen und mit Salz und Pfeffer abschmecken.

Am Grill:

Den Grill vorbereiten und eine große Tropfschale auf die Aromaschienen unter den Rost stellen.

Das Fleisch eine Tropfschale legen. Einen Temperaturfühler mittig in das Fleisch stecken und das Fleisch solange grillen bis eine Kerntemperatur von 90 °C erreicht ist.

Die Brötchen längs halbieren und auf der Schnittfläche kurz anrösten.

Das fertige Pulled Pork zuerst in Backpapier dann mit Alufolie einwickeln. Für mindestens 1 Stunde in einer Kühlbox ruhen lassen.

Pulled Pork wieder auswickeln, dabei den Saft auffangen. Anschließend mit 2 Gabeln zerrupfen und mit einer Flasche BBQ-Sauce, dem Schwarzbier und dem restlichen Balsamico vermischen. Mit Salz und Pfeffer abschmecken.

Auf die Brötchen-Unterseite zuerst etwas BBQ-Sauce und Pflücksalat geben. Danach mit dem Pulled Pork und dem Endiviensalat belegen. Mit der Brötchen-Oberseite abschließen.

