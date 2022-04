Die Tage bis zum Osterfest werden sehr mild und großteils sonnig. Zum Osterwochenende hin dreht sich das Wetter etwas und eine Abkühlung zeichnet sich ab, im Süden verspricht es freundlicher zu bleiben.

STEIERMARK. Alle Schüler:innen starten mit Sonnenschein in die Osterferien und auch alle anderen, die in den kommenden Tagen frei haben, können in puncto Frühling aus dem Vollen schöpfen: Heute, Montag setzt sich durchwegs sonniges und auch wieder spürbar milderes Wetter durch. Gegen Mittag entstehen vor allem im Osten und in der Obersteiermark auch einige Quellwolken. Die Tageshöchstwerte erreichen bis zu 16 Grad im Süden, im Norden gehen sich maximal 12 Grad aus.

Der Frühling ist nicht mehr aufzuhalten.

Der weitere Trend

Auch morgen, Dienstag geht es mit dem sonnigen und recht milden Frühlingswetter weiter. In den Tälern der Obersteiermark kann es ab Mittag teilweise föhnig werden. Auf bis zu 20 Grad klettern die Temperaturen morgen.

Der Mittwoch wird etwas getrübter, da sich wieder einmal der Saharastaub bemerkbar macht. Die Tageshöchstwerte betragen zwischen 20 und 24 Grad.

Der schönste Tag der Woche ist aus heutiger Sicht der Donnerstag: Bei nur hoher Bewölkung steigen die Temperaturen am Gründonnerstag auf Maxima zwischen 20 und knapp 25 Grad. Ab Freitag kommen von Nordwesten her Regenschauer auf die Steiermark zu. Es wird auch kühler. Im Süden ist es noch meist sonnig und trocken.

Auch am Osterwochenende bleibt es nicht ganz so stabil und es zeichnet sich vor allem für den Karsamstag trübes und feuchtes Wetter ab. Der Sonntag und besonders der Montag sollten aus heutiger Sicht wieder trockener verlaufen.

Für alle, die Italien-Sehnsucht haben: Auch an der oberen Adria - wie hier in Triest – ist es in der Karwoche frühlingshaft freundlich, mild und sonnig.

Ab in den Süden?

Und für alle, die es trotz der freundlichen Aussichten für die Steiermark dennoch in Richtung Meer und eventuell mehr Sonne zieht: An der oberen Adria verläuft die Karwoche durchwegs sonnig mit Temperaturen zwischen 15 und 20 Grad. Von Triest bis nach Rovinj bleibt es bis weit über das Osterwochenende trocken und mild.

