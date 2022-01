Der Gesundheitsfonds Steiermark lädt die steirische Bevölkerung dazu ein, im Jänner einen Monat lang auf Alkohol zu verzichten. Damit wird die internationale Kampagne "Dry January" unter dem Motto "Die Steiermark bleibt trocken" auch in unser Bundesland geholt.

STEIERMARK. Auch wenn der Start nach den üppigen Feiertagen ein leichter sein sollte, so ist es doch für viele Steirerinnen und Steirer eine Herausforderung auf den regelmäßigen Konsum von Alkohol zu verzichten. Ausgehend von Großbritannien wird unter der Devise "Dry January" bereits in vielen Ländern das erste Monat des Jahres als alkoholfreie Zeit "begangen". Der Gesundheitsfonds Steiermark hat diese Mitmach-Challenge nun aufgegriffen und ruft die steirische Bevölkerung dazu auf, ebenfalls ein Monat lang auf null Promille zu setzen.

"Weniger Alkohol – mehr vom Leben"

"Übermäßiger Alkoholkonsum und seine schädlichen Folgen zählen zu den größten Herausforderungen für das Gesundheitswesen. Umso wichtiger ist ein verantwortungsvoller Umgang eines jeden und einer jeden mit dem Genussmittel", kommt auch von Gesundheitslandesrätin Juliane Bogner-Strauß Unterstützung für die Initiative. Mit dem Aktionsplan Alkohol in der Steiermark wird bereits seit geraumer Zeit versucht, das Bewusstsein dahingehend zu fördern. Dabei geht es aber keineswegs um Verzicht auf Genuss und der "Dry January" ist eine Einladung, das einfach einmal auszuprobieren.

Unterstützung für die Initiative "Weinger Alkohol – mehr vom Leben" kommt von Gesundheitslandesrätin Juliane Bogner-Strauß.

Foto: Land Steiermark/Kanizaj

hochgeladen von Andrea Sittinger

Blog zum Alkoholfasten

Eine der Teilnehmenden ist übrigens auch eine Redakteurin der RegionalMedien Steiermark aus dem Team Murtal/Murau. Julia Gerold wird sich ab sofort der Challenge stellen und trocken bleiben: "Ich habe das in vergangenen Jahren schon privat gemacht und freue mich heuer wieder dabei zu sein und meine Erfahrungen auch für unsere Leserinnen und Leser auf unserer Online-Plattform meinbezirk.at/murtal und in der Woche Murtal zu schildern." Julia Gerold und die hoffentlich unzähligen weiteren Teilnehmenden werden übrigens nicht allein gelassen. "Alle werden mit medizinischen Experten-Tipps, positiver Motivation und vielen Infos und Tipps zum Durchhalten sowie zu den Vorteilen eines einmonatigen Alkoholfastens unterstützt", erklärt Petra Wielender, Projektmitarbeiterin der Initiative „Weniger Alkohol – Mehr vom Leben“.

Prost ohne Promille: Der Jänner würde sich anbieten.

Foto: Archiv

hochgeladen von Andrea Sittinger

Verzicht bringt klar mehr Gesundheit

Welche Effekte der vierwöchige Verzicht auf den Körper hat, zeigen Untersuchungen der britischen Kampagne: Viele Teilnehmenden berichten von Gewichtsverlust, besserem Schlaf, weniger Hautproblemen und einem allgemein besseren Gesundheitszustand. Bemerkenswert sind auch die langfristigen Auswirkungen des einmonatigen Fastens: Laut einer Studie der University of Sussex weisen mehr als 70 Prozent der Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch sechs Monate später noch ein gesünderes Trinkverhalten auf als vor der Teilnahme am „Dry January“.

Zum dramatischen Hintergrund: In der Steiermark gelten rund 52.000 Menschen als alkoholabhängig, weitere 125.000 weisen einen problematischen Konsum auf. Mit der Mitmach-Challenge "Dry January" soll zu "einem freiwilligen Verzicht motiviert werden, der den Teilnehmenden zeigt, dass es auch ohne Alkohol geht und sich dadurch sogar der eine oder andere positive gesundheitliche Nebeneffekt einstellt“, erklärt Bianca Heppner, Projektmitarbeiterin der Initiative "Weniger Alkohol – Mehr vom Leben".

Einfach mitmachen und trocken bleiben

Die Teilnahme an der Aktion „Dry January – Die Steiermark bleibt trocken“ ist unkompliziert, kostenlos und für alle Interessierten offen: Es ist keine Registrierung nötig – einfach die Herausforderung für sich selbst annehmen und sich von der Kampagne auf Social Media und im Web begleiten lassen. Als kleiner zusätzlicher Anreiz zum Durchhalten gibt es für alle Teilnehmenden attraktive Gewinnmöglichkeiten. Auch hier kann jede und jeder mitmachen.

Weiterführende Links:

www.mehr-vom-leben.jetzt/

www.instagram.com/wenigeralkohol_mehrvomleben/

www.facebook.com/mehrvomleben.jetzt



Mehr zu dem Thema:

Prost mit Maß und Ziel: Wie viel ist zu viel?