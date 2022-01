Was herauskommt, wenn Schüler der Sparte „Grafik- und Kommunikationsdesign“ der HTBLVA Ortweinschule in die Welt der Transplantationschirurgie eintauchen? Kunstvolle Transplantationen, ganz klar. Denn die jungen Künstler übertrugen das Wesen der Disziplin auf die Leinwand. Die Werke zierten bereits das Foyer der „Austrotransplant 2021“. Seit Dezember sind sie in der Galerie im Klinikum zu bestaunen.



Dass sich medizinische Fachbereiche auch kunstvoll in Szene setzen lassen, beweisen die Werke, die seit Kurzem in der „Galerie im Klinikum“ zu sehen sind. Entstanden sind die Bilder im Rahmen eines Kooperationsprojektes der HTBLVA Ortweinschule, Sparte für Grafik und Kommunikationsdesign, und des Fachbereichs für Allgemein-, Viszeral- und Transplantationschirurgie. Die Schüler beschäftigten sich dabei mit der hohen Kunst der Organtransplantation, erhielten tiefe Einblicke in die Materie und verwandelten ihre Eindrücke in spannende Bildkompositionen.

Exkursion auf die Pathologie

Gestartet wurde im Frühjahr 2020 mit einem Impulsvortrag von Projektinitiatorin Daniela Kniepeiss, in dem die Expertin für Lebertransplantationen die Schüler in die Thematik einführte. Ausgestattet mit diesem guten Basisverständnis durften die Jugendlichen dann das Institut für Pathologie der Med Uni Graz besuchen, wo sie Organpräparate begutachten und Herz, Niere und Co. skizzierten. Fachlichen Input gab's dazu von Leiter Gerald Höfler.

Besondere Eindrücke erhielt die Klasse auch während eines Besuchs bei Philipp Stiegler (FB f. AVT), da sie dabei die Gelegenheit bekamen, bei einer tierischen Organentnahme dabei zu sein. Des Weiteren erhielten einzelne Schüler auch die Möglichkeit, am Uniklinikum Graz einen Blick in den OP zu werfen.

Ausgestattet mit diesen besonderen Erfahrungen machte sich die Gruppe unter der Leitung von Wilma Seitinger im Unterrichtsfach „Darstellung und Komposition“ daran, Entwürfe für die Bilder zu entwickeln, die ihren individuellen Zugang zur Thematik widerspiegelten. So entstand ein bunter Reigen an konkreten, illustrativen Darstellungen sowie assoziativen, abstrahierten Werken, die dann in der klassischen Technik Pastell umgesetzt wurden. Die beeindruckenden Ergebnisse wurden im September von einer fachkundigen Jury begutachtet und prämiert.

Galerie im Klinikum: Ausstellung bis Frühjahr 2022

Im September wurden die ausgezeichneten Bilder beim Kongress „Austrotransplant 2021“ in Spielberg ausgestellt und ab sofort kann man „the art of transplantation“ in der Mitarbeiterlounge des Uniklinikum bestaunen. Die Ausstellung läuft bis Frühling 2022.

