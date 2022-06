Diesen Herbst wird in Graz wieder richtig "aufgesteirert": Die Veranstalter versprechen für das Großevent am 17. und 18. September ein buntes Programm mit neuen und bewährten Highlights.

STEIERMARK. "Heute ist ein Tag der Freude", verkündete Kulturlandesrat Christopher Drexler am Montag beim Pressegespräch zum diesjährigen Aufsteirern, denn: "Das Aufsteirern kehrt größer zurück als es jemals war." Die "geballte Ladung" Volkskultur wird 2022 als zweitägige Veranstaltung an zahlreichen Standorten in der gesamten Innenstadt organisiert, mit dem Ziel den Samstag vermehrt in konzertanter Weise der Volkskultur zu öffnen.

Versprechen "Mehr Aufsteirern denn je": Giuseppe Perna (Ivents Kulturagentur), Stadtrat Günter Riegler, Astrid Perna-Benzinger und Alexandra Lientscher (Ivents Kulturagentur), Kulturlandesrat Christopher Drexler und Markus Lientscher.

Internationaler und breiter

Vergangenes Jahr wurde mit den Hofkonzerten aus der Not eine Tugend gemacht und so wird dieses erfolgreiche Format auch in diesem Jahr beibehalten. Der Fokus soll dabei auf ein qualitativ hochwertiges Bühnenprogramm mit steirischen, nationalen sowie auch internationalen Künstlerinnen und Künstlern gelegt werden. "Das Aufsteirern wird internationaler und breiter", verspricht Organisator Markus Lientscher von der Ivents Kulturagentur.

So können sich Besucherinnen und Besucher zum Beispiel bei "VolXmusik und Cross" am Samstag am Karmeliterplatz über kulturübergreifende Musik und "Quetsch 'n' vibes" freuen. Und es werden auch neuere Formen der steirischen Kultur in das Aufsteirern-Programm aufgenommen: Erstmals steht beispielsweise am Sonntag im Generalihof auch Poetry-Slam auf dem Programm.

Ganz Ganz Österreich ist eingeladen dabei zu sein, wenn „Aufsteirern − Die Show der Volkskultur“ am 1. Oktober um 20.15 Uhr in ORF 2 präsentiert wird.

Aufsteirern – die Show

Mit Einschaltquoten über 500.000 Zuseherinnen und Zusehern hat sich „Aufsteirern – Die Show der Volkskultur“ etabliert und wird daher auch heuer wieder ausgestrahlt. Ganz Österreich ist eingeladen dabei zu sein, wenn Norbert Oberhauser die 90-minütige Fernsehsendung am Samstag, den 1. Oktober um 20.15 Uhr in ORF 2 präsentiert. Auch hier soll alles im Zeichen stehen, Tradition und Modernegenreübergreifend zu verbinden.

Die Gästeliste ist dabei äußerst prominent: Herbert Pixner wird zum Beispiel speziell für die Sendung einen Titel komponieren, der Viergsang des Steirischen Volksliedwerks wird diesen mit kräftigen Jodlern untermalen. Außerdem werden die fünf Damen der Formation Desperate Brasswives den Jungs von Granada mit ihren Blasinstrumenten richtig einheizen.

Aufsteirern 2022

17. und 18. September

Ort: Zahlreiche Plätze in der Grazer Innenstadt

Programm: www.aufsteirern.at

Freier Eintritt