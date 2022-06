Die Wirtschaftskammer zeigt mit dem Steirischen Wirtschaftsbarometer auf, wie die Unternehmer:innen derzeit in die Zukunft blicken. Nicht blicken lassen sollen sich in Graz Badegäste, die andere sexuell belästigen.

STEIERMARK Das aktuelle Steirische Wirtschaftsbarometer der Wirtschaftskammer zeigt, dass unsere Unternehmen turbulenten Zeiten trotzen, aber trotzdem die Zukunft auch mit gewisser Vorsicht anpacken. Schlecht geschlafen haben dürften wohl einige Grazer, kein Wunder bei diesen Rekord-Temperaturen.

In Stainach bereitet man sich schon auf die "Wannen-Sperre" vor. Die Teichalm erkundete Justizministerin Alma Zadic mit zahlreichen Begleiter:innen. Im Schlosspark Greißenegg in Voitsberg erlebt man Vogelarten bald hautnah. In Leibnitz hingegen gönnt man sich nun Action pur am neuen Bewegungspark-Spielplatz im Stadtpark. "Luisa geht schwimmen", heißt ein Projekt in den Grazer Bädern, das mit sexuellen Belästigungen Schluss machen soll.

Heimische Wirtschaft trotzt Widrigkeiten

Wärmste Nacht seit Messbeginn in Graz

„Grundreinigung“ in Wanne Niederhofen und Stainach

Alma Zadic und Sandra Krautwaschl erwanderten die Teichalm

Naturlehrpfad und Vogelstimmenweg im Schlosspark Greißenegg

Eröffnung Bewegungspark-Spielplatz in Leibnitz

Projekt gegen sexuelle Belästigung in Grazer Bädern