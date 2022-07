Die Organisation Rainbows stellt den Kindern, die sie durch Krisen und Verluste begleitet, ab sofort eigene Stofftiere als Trösterchen zur Verfügung. Dafür können Patenschaften übernommen werden.

STEIERMARK. Der Regenbogen steht dieser Tag zwar viel zitiert für Offenheit und Toleranz gegenüber der LGBTQIA+-Bewegung. Daneben fungiert das Symbol aber auch schon seit über 30 Jahren als Anlaufstelle und Anker für tausende von österreichischen Kindern und Familien, die nach Scheidung oder Tod besonders schwere Zeiten durchmachen: Die Organisation Rainbows hat nun als tröstenden Begleiter für die Kinder ein neues Stofftier entwickelt.

"Lange haben wir darauf gewartet und endlich können wir es den Kindern nun zur Seite stellen. Viele Kinder nehmen es mit nach Hause und erzählen ihm seine Sorgen und Ängste. Sie erleben es als Gefährten in schwierigen Zeiten", schildert Rainbows-Geschäftsführerin Dagmar Bojdunyk-Rack. Das Trösterchen wird zum hilfreichen Begleiter in einsamen Stunden.

Patenschaften gesucht

Auch in den sogenannten Trauertasche, die die Familien als erste Hilfestellung nach einem Todesfall bekommen, nimmt ein Trösterchen Einzug in die Familie. "Dies müssten die Kinder am Ende der Trauerbegleitung wieder zurückgeben. Darum suchen wir dringend Patenschaften für dieses süße kleine Wesen", hofft Bojdunyk-Rack über Unterstützung durch Patinnen und Paten. Ein kleiner Teil der Patenschaft kommt auch Familien nach einem Todesfall zugute, die in schwierigen finanziellen Situationen sind.

Das Trösterchen ist ein wichtiger Begleiter für Kinder, die durch einen Todesfall einen geliebten Menschen vermissen und durch Rainbows Unterstützung finden.

Foto: Rainbows

Das ist die Trösterchen-Geschichte

Mein Name ist Trösterchen,

bin weder Löwe, noch bin ich Bär – ja, ich bin viel, viel, viel, viel, vieles mehr.

Meine Augen sind sanft und rein

und sehen tief in dein schönes Herz hinein.

An meinem Bauch, ganz kugelrund,

hängt mein Trosttuch, weich und bunt.

Mit ihm finde ich jede Träne,

manche trocknen langsam, andere wieder schnell, sie alle kommen aus dem Herzenskarussell.

Manche kullern, manche springen oder rinnen,

und dann gibt ́s welche, die fließen nur nach innen.

Manche spielen verstecken in all den wichtigen Gefühlsecken, den wütenden, den traurigen, den lustigen und den schaurigen.

Ich stecke sie alle ein – das glaubst du nicht – dann schau doch in meine Tasche rein. Drum ist meine Hose auch blau wie das Meer und beruhigt dich sicherlich sehr.

Mit mir kann man lachen und weinen, denn ich stehe ja fest auf meinen zwei Beinen. Meine Arme halten dich ganz fein, wenn du magst, leg dich einfach hinein.

Ich kann dich wiegen – du kannst mich kuscheln und schmiegen.

Flüsterst du etwas in meine Ohren hinein, so kannst du sicher sein:

Ich kann auch deine Geheimnisse tragen und bin offen für all deine Fragen. Und eins verrat ich dir noch:

Wenn meine wilden Haare Richtung Himmel stehen, lohnt es sich zu lachen und nach oben zur Sonne, den Sternen oder auch zu den vorbeiziehenden Wolken zu sehen. Denn eines weiß ich genau – ein grauer Himmel wird auch wieder blau!

Und fühlst du dich dennoch allein – vergiss bitte nicht – dein Freund will ich sein.

Und so kannst du helfen:

Rainbows möchte Kindern am Ende einer Trauerbegleitung ein Trösterchen schenken. Ein Trösterchen kostet 25 Euro. Von diesem Betrag kommen 10 Euro im Sinne einer Patenschaft Kindern zu Gute, deren Eltern sich eine Rainbows-Begleitung nicht leisten können.

Informationen zu Rainbows: www.rainbows.at

