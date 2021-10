Der tägliche Spagat zwischen Kinderbetreuung oder Pflege eines Angehörigen und Job ist oft ein mühsamer. Unternehmen, die sich für eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie einsetzen, setzen jedenfalls auf die richtige Karte. Ein Trumpf, der nun vom Land Steiermark mit einem eigenen Preis honoriert wird: Der Landespreis für den familienfreundlichsten Betrieb präsentiert all jene Unternehmen, die familienfreundliche Maßnahmen engagiert umsetzen. Eine familienfreundliche Unternehmensphilosophie ist dabei ebenso nennenswert wie Maßnahmen zu einem erfolgreichen beruflichen Wiedereinstieg. Auch Weiterbildungen, Kinderbetreuungs-Angebote sowie Flexibilität in puncto Arbeitszeit und Arbeitsort stellen wesentliche betriebliche Services dar. "Unternehmen, die Familienfreundlichkeit in den Fokus stellen, haben zufriedenere Mitarbeiterinnern und Mitarbeiter, die motiviert sind und sich mehr an ihr Unternehmen gebunden fühlen. Gleichzeitig können sie sich als attraktiver Arbeitgeber positionieren, was gerade im Wettbewerb um die hellsten Köpfe immer wichtiger wird", erklärt Wirtschaftslandesrätin Barbara Eibinger-Miedl.

Familienfreundlichkeit als Trumpf

Warum sollten steirische Unternehmen sich um den Preis bewerben? Gewinnerunternehmen erhalten eine großangelegte mediale Aufmerksamkeit. Die drei best gereihten Bundessieger können am Staatspreis "Familie und Beruf" 2022 teilnehmen. Dieser zeichnet österreichische Unternehmen und Institutionen für besonders herausragende Leistungen im Bereich familienbewusster Personalpolitik aus und wird von der Bundesministerin für Frauen, Familie, Jugend und Integration im Bundeskanzleramt verliehen.

Wie familienfreundlich ist dein Arbeitgeber?

Wie es funktioniert

Teilnahmeberechtigt sind alle Unternehmen mit Sitz in der Steiermark. Die Teilnahme erfolgt bis 12. November 2021 über ein Online-Formular auf www.familienfreundlichster-betrieb.at.

Unter den einreichenden Betrieben wird der Landespreis in fünf Kategorien vergeben:

Kleinunternehmen

Mittlere Unternehmen

Großunternehmen

Non-Profit-Organisationen sowie

öffentlich-rechtliche Unternehmen/Institutionen

Insgesamt bewertet die Jury fünf Kriterien:

Arbeitszeitmodelle

Karenz und Wiedereinstieg

Weiterbildungsmöglichkeiten

familienfreundliche Serviceleistungen und Maßnahmen sowie Informationspolitik/Unternehmenskultur

Ein Expertenteam wählt die drei Top-Unternehmen jeder Kategorie aus, diese Finalisten werden mit dem Landespreis ausgezeichnet.