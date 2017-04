Alles über Fliesenverlegung im Außenbereich, Terrassen, Balkone, ...

Vorführungen, Infos und Top-Aktionen:

Am 21. und 22. April 2017 gibt es beim Fachmarkt Roth in Gnas alles zum Thema „Fliesen“.

Fachmarkt Roth in Gnas lädt zur Sopro-Roadshow

Der Fachmarkt Roth in Gnas und die Sopro Bauchemie, eine der führenden Hersteller von bauchemischen Produkten in Europa mit der Kernkompetenz Fliesen bzw. Fliesenverlegung, laden am 21. und 22. April 2017 zur großen „Roadshow“ nach Gnas.Anhand von Live-Vorführungen am Freitag und Samstag wird anschaulich gezeigt, wie man Fliesen im Außenbereich verlegt und Terrassen, Balkone und Keller abdichtet. Außerdem gibt es an beiden Tagen Tipps und Tricks von den Profis und die ROTH-Handwerksmeister stehen für alle Fragen zur Verfügung. Und neben vielen Aktionen gibt es zur Stärkung auch noch kostenlose Getränke und Imbisse.

Vorführungen:Verlegung von Fliesen im Außenbereich und Abdichtung von Terrasse, Balkon und KellerFreitag, 21. April 2017: 09:00 Uhr, 13:00 Uhr, 15:00 UhrSamstag, 22. April 2017: 08:00 Uhr, 10:00 UhrAktionen:- 33 % Rabatt auf alle lagernden Fliesen- 25 % Rabatt auf alle Produkte von Sopro