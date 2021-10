Prächtige Herbstkulisse, steirische Lebensart und ein Bürgermeister als Gastgeber und Akteur bei der letzten „Steirischen Roas“ des Jahres in Klöch.

„Wir haben hier und heute bei der letzten Roas des Jahres die Creme de la Creme der steirischen Volkskultur versammelt“, freute sich Veranstalter Rudolf Tischhart über den gelungenen Abschluss der Veranstaltungsreihe. 25 Musikgruppen und 15 Kunsthandwerker verwandelten den Traminerweg rund um Klöch in einen Platz der Geselligkeit im Zeichen der steirischen Volkskultur. „Die vielen Musikgruppen sorgten für ein Feuerwerk der Volksmusik am Weinberg“, war auch Bürgermeister Josef Doupona begeistert von diesem Fest der steirischen Lebensart. Er war nicht nur Gastgeber, sondern mit seiner „Bürgermeister Musi von Klöch“ auch selbst einer von rund 300 Akteuren. Tanz, instrumentale Volksmusik, Dichtung, Chorgesang und Kunsthandwerk gepaart mit regionaler Kulinarik waren die Grundzutaten der Roas unter der Patronanz der Steirischen Volkskultur und Landesrat Christopher Drexler. Der Ausblick vom Klöchberg war grenzenlos und über die Landesgrenzen will Organisator Rudolf Tischhart auch im kommenden Jahr gehen. „Wir wollen 2022 mit der Kärntner Sunnroas auch unser Nachbarbundesland erobern“, gibt Tischhart schon einen Ausblick ins kommende Jahr.