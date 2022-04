Der Verein "Obst.Wein.Garten Straden" lud zu einem Kurs mit Harald Pachler. Der Referent erklärte, wie man die Wühlmaus-Situation im Streuobstgarten mit den richtigen Werkzeugen in den Griff bekommt.

STRADEN. Dass Wühlmäuse die größten Feinde im Streuobstgarten sind, sind sich mehrere Mitglieder des Vereines "Obst.Wein.Garten Straden" einig. Anlass genug, um einen Spezialisten zu einem Kurs nach Stainz bei Straden einzuladen. Aus dem Salzkammergut reiste ein wahrer Meister seines Faches, nämlich Harald Pachler, an. Im theoretischen Teil des Kurses wurde die Lebensweise der Wühlmaus beschrieben. Zudem wurden einige verschiedene Fangmethoden vorgestellt bzw. beschrieb Pachler die jeweiligen Vor- und Nachteile.

Pachler zeigte vor, wie man die Fallen anbringt.

Foto: Karl Lenz

„Letztendlich stellt sich die Topcat-Falle oder Schweizerfalle als bestes Fanggerät heraus“, erklärte Pachler. „Und bitte kein Gift oder Schussapparate verwenden“, betonte er. Kurz vor dem Kurs hatte Pachler bereits einige Fallen auf einer Wiese bzw. in einem Streuobstgarten in Stainz aufgestellt. Der Fangerfolg des Referenten war zufriedenstellend. Innerhalb kürzester Zeit landeten drei Prachtexemplare in der Falle. „Da die Nachfrage nach diesem Kurs so groß war, werden wir im Herbst oder im kommenden Frühjahr einen weiteren Kurs anbieten“, so der Vereinsobmann Karl Lenz.

