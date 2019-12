Eine Woche Unterricht in englischer Sprache

Für Schüler der zweiten bis vierten Klassen der NMS Bad Gleichenberg fand eine Woche lang der Unterricht in englischer Sprache statt. Während der Projektwoche „Adventures in English“ arbeiteten sie in verschiedenen Gruppen unter der Leitung von so genannten „Native Speakers“, also Lehrern mit englischer Muttersprache. Die Themen reichten von Landeskunde über Spiele und Lieder bis zur Kulinarik. So bereiteten die Teilnehmer in der Schulküche ein landestypisches Frühstück mit Brownies und Pancakes zu. Für ausreichende Bewegung sorgte eine Schnitzeljagd im Kurpark und am Hauptplatz. Am letzten Vormittag präsentierten die Schüler ihre erworbenen Kenntnisse und erhielten ein Zertifikat.

Am Beginn der Englischwoche stand ein Theaterstück der "Schooltours" von Vienna’s English Theatre. Sie bringen auf unterhaltsame und lebendige Art den Jugendlichen andere Sprachen und Kulturen näher. In der NMS Bad GLeichenberg führten die vier Akteure das Stück "Spooked!" von Sean Aita frei nach Oscar Wildes "The Canterville Ghost" auf.

Oscar Wildes berühmtes Gespenst von Canterville muss sich in dieser Neuadaption in unserer Gegenwart behaupten – angesichts von Konsolenspielen und Smartphones, wie auch der unerschütterlichen Respektlosigkeit der Teenager kein leichtes Spiel – auch nicht für authentische Geister!