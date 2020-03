Tieschen besticht mit seiner Lebensqualität. Diese basiert auf viel Angebot vor Ort.

Knapp 1.300 Einwohner zählt die Marktgemeinde Tieschen, die in idyllischer Landschaft gelegen ist. Die hohe Lebensqualität basiert vor allem auf der reichen Infrastruktur vor Ort. Die Nahversorgung ist umfassend. So findet man zentral beispielsweise einen Bäcker, Fleischer, ein Kaufhaus, eine Bank, ein Gasthaus und eine Tankstelle. Nicht zu vergessen sind natürlich die zahlreichen Buschenschänken, Direktvermarkter und Winzer.

An alle Generationen gedacht

Auch die medizinische Versorgung ist gewährleistet. Neben einer Allgemeinärztin haben auch eine Orthopädin und eine klinische Psychologin in Tieschen ihren Standort. Großer Wert wird auf die optimale Betreuungsinfrastruktur aller Generationen gelegt. Gefeiert wurde im Vorjahr beispielsweise der Start einer alterserweiterten Gruppe im lokalen Kindergarten.

Kürzlich zelebriert wurde auch der Spatenstich des Projekts Betreutes Wohnen – im Ortszentrum bzw. ehemaligen Gasthaus Tölg entstehen elf Wohneinheiten, das Projekt soll bis Frühjahr 2021 fertig werden. Bürgermeister Marin Weber erwartet sich vom Projekt eine wesentliche Belebung des Ortskerns.

Gearbeitet werden soll demnächst auch am Ortsbild. Eine Begehung mit Bürgerbeteiligung hat bereits stattgefunden. Auch in Sachen erneuerbare Energien ist man aktiv. So ist ein Nahwäremebioheizwerk geplant – damit sollen die Gemeinde, die Schule, das Musikheim und die Königsberghalle versorgt werden.



2 Fragen an Bürgermeister Martin Weber:

Was war das wichtigste Projekt der letzten bzw. noch aktuellen Amtsperiode?

Ich denke, das neue Freibad mit einem Projektvolumen von 1,8 Millionen Euro. Mit dem Projekt wurde das regionale Freizeitangebot für die kommenden 30 Jahre abgesichert.

Was wären die nächsten Visonen, wenn Sie im

Bürgermeisteramt bestätigt werden?

Mir schwebt ein Campingplatz neben dem Freibad vor. Es wäre eine perfekte Ergänzung für den sanften Tourismus.