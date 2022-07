Im Moment steht der große Wagen hoch über unseren Köpfen. Oberhalb der Deichsel steht die wunderbare Feuerradgalaxie M101, fast so groß wie VollmondM (NGC 5457) 30 x 27 Bogensekunden. Seine Helligkeit beträgt 7.8 Magnituden. Die vielleicht aufregendste Eigenschaft liegt darin das man wieder eigene Himmelsobjekte, riesige Sternentstehungsobjekte, in dieser Galaxie beobachten kann. Nicht weniger als 11 Objekte haben ihre eigene NGC Katalognummer (NGC bedeutet New General Cataloge). Mehr als in jeder anderen Galaxie. Astronomen führen das auf Begegnungen mit Zwerggalaxien in der Galaxiengruppe zurück, aufgrund von Gezeitenwirkungen wird bei diesen Treffen immer eine Menge an Sternenentstehung ausgelöst. Durch die Begegnung kollabieren große Molekülwolken, es entstehen heiße, blaue Riesensterne. Die Sternentstehungsgebiete leuchten dadurch sehr hell und sind gut sichtbar, die Feuerradgalaxie ist die blaueste Galaxie die wir kennen. Diese Riesensterne leuchten aber nur für kurze Zeit – und explodieren dann in einer gigantischen Explosion, einer Supernova. 2011 konnten wir eine schöne Supernova vom Typ Ia in ihr beobachten. Die Galaxie selbst befindet sich in 21 Millionen Lichtjahre Entfernung. Das Sternentstehungsgebiet NGC 5471 sieht auf dem Foto sternförmig aus. Sie ist 200mal größer als unser Orionnebel und bildet seit 100 Millionen Jahre neue Sterne. NGC 5462 ist eine längliche Sternentstehungsregion mit heißen, blauen Überriesensternen. Die Supernova 1951H erschien dort, sie war eine Sternexplosion vom Typ II, wobei eben solche Riesensterne explodieren. Wenn man diesen Spiralarm entlang Richtung des Zentrums geht kommt man auf das Sternentstehungsgebiet NGC 5461. Eine wunderbare Galaxie, ähnlich unserer eigenen Milchstraße. Aufgenommen mit einem 80x480 Teleskop