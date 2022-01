Die Schlusslichter Feldbach und Paldau wollen sich im Frühjahr mit frischem Wind gegen den Abstieg stemmen.

Punktelos lag Paldau nach sieben Runden abgschlagen am Tabellenende der Unterliga Süd. Dann wechselte Edgar Spath von der Feldbacher auf die Paldauer Trainerbank und holte in vier Spielen sieben Punkte.

Ex-Feldbach-Trainer Edgar Spath hatte in Paldau einen guten Start.

Damit ist Paldau wieder auf Tuchfühlung mit dem Klassenerhalt. In der Winterpause folgten Spath nun drei Spieler von Feldbach nach Paldau. Rene Pösendorfer hütet im Frühjahr in der Unterliga das Tor.

Auch Torhüter Rene Pösendorfer wechselt nach Paldau.

Manuel Weinrauch und Patrick Riegler sollen die notwendigen Tore für den Klassenerhalt beitragen.

Umbau in Feldbach

Bei Oberligist Feldbach hat nach einem total verpatzten Herbst Johann Bez das Kommando übernommen.

Der neue Feldbach-Trainer Johann Bez formt gemeinsam mit Robert Pflug für das Frühjahr eine neue Mannschaft.

Gemeinsam mit Robert Pflug baut er die Mannschaft des derzeitigen Tabellenletzten um. Zehn Spieler sind weg. "Es ist zwar schwierig in der Winterpause Spieler zu holen, aber es schaut schon recht gut aus. Drei Spieler brauchen wir noch", betont Bez. Den Fokus legt man bei der Kadererstellung vor allem auf Spieler aus Kroatien und in die Rückholung von jungen Spielern. Der neue 20-Mann-Kader soll bei Transferende vorgestellt werden. Wenn es die Corona-Regeln erlauben, wird der Trainingsstart am 20. Jänner erfolgen. In zehn Vorbereitungsspielen will das Trainer-Duo die neue Mannschaft für die Rückrunde formen.