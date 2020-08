Mit stark verjüngtem Team und neuem Trainer geht Straden in die Unterliga Süd.

Mit dem Abgang von zehn Spielern hat die SU Straden in der Corona-Pause den Umbruch gewagt und setzt in der neuen Saison vorwiegend auf Jugend und Eigenbau. Dazu verpflichtete man mit Georg Kaufmann – er hat mit Bad Gleichenberg den Regionalliga-Aufstieg geschafft – eine der heißesten Traineraktien der Region. Mit Torhüter Christoph Maier und Stürmer Robert Kurez holte man von Kirchbach ein routiniertes Duo als Ergänzung zum jungen Team. 22 Spieler mit einem Altersschnitt von 21,6 Jahren standen in den Vorbereitungsspielen im Kader.

Zu den heißen Titelanwärtern der Liga zählen wohl Klöch, das mit 13 Legionären in die Meisterschaft geht, sowie Hof/Straden, das sich mit Torjäger Filip Filipovic und Ex-Sturm-Spieler Martin Ehrenreich verstärkte. Im weiteren Kreis wird wohl auch St. Peter am Ottersbach mit Torjäger Mario Pavec eine Rolle spielen.

Neubeginn in Bad Radkersburg

Die Gebietsliga Süd wird nach dem Ausstieg von Großwilfersdorf und Bad Gleichenberg II in diesem Spieljahr nur mit zwölf Mannschaften durchgeführt. Die Favoriten kommen mit Siebing und Weinburg aus dem Süden. Für die Saison 2021/22 ist wieder eine Aufstockung auf 14 Mannschaften vorgesehen.

Damit könnte es aus der 1. Klasse Süd zwei Aufsteiger geben. Erster Kandidat ist ein Neueinsteiger. Nach dem Ausstieg aus der Landesliga und einjähriger Pause hat der "alte" Vorstand von Bad Radkersburg wieder eine neue Mannschaft mit zahlreichen bekannten Spielern rund um Spielertrainer Rok Marinic formiert. So geht Mitja Flisar wieder für die Thermenstadt auf Torjagd. Mit 50 Prozent heimischen Spielern und 50 Prozent Legionären hat sich Bad Radkersburg für die nächsten Jahre die Unterliga als Ziel gesetzt.