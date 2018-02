33. Gleichenberger Faschingssitzung

Die Faschingssitzung Bad Gleichenberg findet heuer das 33.Mal statt. Sie gehört damit zu den ältesten und renommiertesten Faschingssitzungen Österreichs.Seit 2008 ist die Faschingssitzung Bad Gleichenberg fixer Bestandteil der ORF-Sendung „Narrisch Guat“. Es wurden bisher mehr als 20 Nummern aus dem Programm der Gleichenberger Faschingssitzung ausgewählt, um beim Best Of der Österreichischen Faschingsgilden dabei zu sein. „Narrisch Guat“ hat ständige Einschaltquoten von bis zu 1,2 Millionen Zuseher. Auch beim diesjährigen ORF-Sommerkabarett waren die Bad Gleichenberger vertreten und im ORF Faschingskabarett 2018 sind Günther Gaber und Volker Mödritscher mit Hertha wieder mit dabei.

Das heurige Programm unter der Leitung von Günther Gaber und Peter Siegel ist mit 24 Nummern wieder sehr umfangreich - so werden unter anderem die Poller zu sehen am Ballhausplatz, wie sie die ganze Sache von innen sehen, Bundeskanzler Sebastian Kurz wird in Bad Gleichenberg weilen, um Friedensgespräche zwischen Donald Trump und Kim Jong-un zu führen, aber auch viele Lieblinge wie die 3 Tenöre, Branko, Kasperl und Petzi werden ebenso zu sehen sein, wie Synchronschwimmer und das männliche Feuerwehrballet - also Spaß ist garantiert und ein Besuch ein Muß.Der Schwerpunkt heißt MA3318 - das Amt für Faschingsnarren lädt:Daten der 33.Faschingssitzung 2018 Gleichenberg HalleFreitag, 09.Feber 2018, Beginn: 19:30 UhrSamstag, 10.Feber 2018, Beginn: 19:30 UhrSonntag, 11.Feber 2018, Beginn: 18:00 UhrMA3318 Narrenkartell Bad GleichenbergKartenverkaufsstellen:Trafik Bauer (im Ortszentrum Bad Gleichenberg)Trafik Bauer (im MEZ Bad Gleichenberg)Sparkasse Bad Gleichenberg (im MEZ Bad Gleichenberg)Neu ist auch eine eigene Homepage www.kulturkreis-gleichenberg.atKartenreservierungen unter der Hotline: 0664 55 13 385