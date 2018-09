Sattes Nächtigungsplus für Feldbach

18.09.2018, 10:33 Uhr

Immer mehr Gäste strömen nach Feldbach. Die Nächtigungen steigen schier unaufhörlich – jedes Jahr um zehn Prozent.

10 Prozent mehr Gäste

2 Fragen an Toursimuschef Christian Ortauf

In der fünftgrößten Stadt der Steiermark tut sich am Tourismussektor laufend was. Zurzeit sind die digitalen 8-Städte-Gutscheine in aller Munde. Sie gibt's jetzt in der Print-at-home-Variante oder aus dem Gutscheinautomaten im Foyer des Tourismusbüros rund um die Uhr (siehe Seiten 12/13). Einlösen lassen sich die Gutscheine in bis zu 110 Unternehmen allein in der Gemeinde Feldbach.Als Geschenk eignen sich die Gutscheine in der Stadt mit der längsten Modestraße des Südosten Österreichs mit 30 Geschäften hervorragend. Und diese Modestraße präsentiert sich so modern, sicher und schön wie noch nie. Die barrierefreie Gestaltung und Sanierung des südlichen Teils der Modestraße ab dem Café Pfister bis zum Hotel Csejtei werde bis zum kommenden Frühjahr fertig sein, kündigt Tourismuschef Christian Ortauf an. Im Oktober und zu Weihnachten werden die Betriebe noch zu gemeinsamen Aktionstagen einladen.Speziell am Herzen liegt Ortauf das Tourismuskonzept 2030. Mit der Ist-Analyse samt Evaluierung des gesamten Angebots habe man vor zwei Jahren begonnen. Bis zum Ende dieses Jahres solle das Konzept samt Zielen und Visionen stehen. Danach geht's mit den Schwerpunkten Einkaufsstadt, Ausflugsziele und Fahrradtourismus in die Vermarktung.Zielpublikum sei sowohl der Tagesgast aus der Region als auch der Nächtigungstourist. Stolz ist Ortauf – der 37-Jährige ist bereits in seinem elften Jahr Tourismuschef – in diesem Zusammenhang auf die Bilanz. Jahr für Jahr legt die Gemeinde in Sachen Nächtigungen um 10 Prozent zu.Auch was den 4. Adventmarkt betrifft, gibt's was Neues zu berichten: Er wird noch moderner und schöner, verspricht Ortauf. Die erfolgreiche Kooperation mit dem Krippenweg in Gossendorf bleibt freilich.ORTAUF: Mich beeindruckt immer wieder der Krippenweg in Gossendorf. Der Besuch ein Mal im Jahr ist für mich etwas ganz Besonderes.Dass wir das Tourismuskonzept 2030 umsetzen werden, wir den weiten Weg dorthin alle zusammen gemeinsam bestreiten.