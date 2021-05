TIROL. Guten Morgen! Mit dem Bezirksblätter „Update am Morgen“ startest du informiert in den Tag. Das sind die wichtigsten Nachrichten aus Tirol.

Heute ist Montag, der 31. Mai

Politik

Die Corona-Lage im Bezirk Imst hat sich nicht verbessert (mehr dazu). Seit Sonntag gilt eine Ausreisetestpflicht für das Pitztal (mehr dazu).

Umwelt und Natur

Wolf riss in Fügenberg zwei Zuchtschafe. Mehr dazu ...

Sport

Zum dritten Mal vor einem großen Turnier hat das russische Nationalteam in Neustift im Stubaital seine Zelte aufgeschlagen. Mehr dazu ...

Am vergangenen Freitag kamen die Fußball-Profis der Deutschen Nationalmannschaft in Seefeld an, um dort ihr Trainingslager in Vorbereitung auf die Europameisterschaft 2021 zu absolvieren. Mehr dazu ...

Historisches

Seit dem Jahr 1849 hatte die Gemeinde Mieders im Stubaital ein eigenes Bezirksgericht. Dieses war ursprünglich zuständig für die Gemeinden Ellbögen, Mieders, Neustift, Schönberg, Telfes und Fulpmes. Später kam noch die Gemeinde Kreith hinzu. Nach dem Ersten Weltkrieg wurde der Gerichtsbezirk Mieders mit 31. Mai 1923 aufgelöst und sein Gebiet dem Gerichtsbezirk Innsbruck zugewiesen.

Wetter

Heute wird es sonnig und ein wenig milder. Immer wieder ziehen Quellwolken durch Tirol. Am Nachmittag steigt die Wahrscheinlichkeit für einzelne Regenschauer. Die Tageshöchstwerte liegen zwischen 15 und 20 Grad.

Weitere Themen

Aktuelle Nachrichten aus Tirol

Update am Morgen

