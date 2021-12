TIROL. Guten Morgen! Mit dem Bezirksblätter „Update am Morgen“ startest du informiert in den Tag. Das sind die wichtigsten Nachrichten aus Tirol.

Heute ist Freitag, der 24. Dezember

Die aktuellen Corona-Zahlen gibt es hier.

Wir wünschen allen Leserinnen und Lesern besinnliche Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr.

Wirtschaft

Oftmals liegt unter dem Weihnachtsbaum ein Gutschein als Geschenk. Doch wie verhält es sich mit der Gutscheinbefristung? Die Arbeiterkammer Tirol klärt auf. Mehr dazu...

Lokales

Im Schigebiet Ischgl kam es auf einer blauen Piste zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Skifahrern. Dabei wurden einem Unfallopfer drei Finger (Zeige-, Mittel- und Ringfinger) der rechten Hand amputiert. Mehr dazu ...

Eine Aussenlandung auf einem Acker einer Cessna gab es am Mittwoch Abend, 22.12.2022, in Oberhofen. Verletzt wurde niemand, der Flieger wurde beschädigt. Mehr dazu ...

Sport

Der zweite Saison-Slalom in Madonna di Campiglio (ITA) verlief für das ÖSV-Herrenteam ganz bitter: Out für Feller. Mehr dazu ...

Freizeit

Durch die eiskalten Tage vor Weihnachten wuchs die Dicke der Eisfläche am Möserer See weit in die Tiefe. Ab 25. Dezember ist das Eislaufen dort möglich. Mehr dazu ...

Technik

Manchen ist er vielleicht schon einmal aufgefallen, andere wiederum haben ihn sogar eingestellt: den Dark Mode. Doch was genau ist das und welche Vorteile verspricht er? Mehr dazu...

Absage

Die Pandemie macht die Verlegung der europaweiten Tour "Holiday on Ice" in Innsbruck auf den nächsten Winter notwendig. Mehr dazu ...

Historisches

Die Außerferner Gemeinde Lechaschau hieß nicht immer so. Erstmals wurde das Gebiet rund um die Gemeinde als "Aschau" 1218 urkundlich erwähnt. Damals bestätigte Kaiser Friedrich II. dem Kloster St. Magnus in Füssen die grundherrschaftlichen Rechte. Lechaschau trug dann seit dem Mittelalter den Namen Lech. Da es aber immer wieder zu Verwechslungen mit Lech am Arlberg und Aschau im Zillertal kam, beantragte die Gemeinde, die Umbenennung in Lechaschau. In den Innsbrucker Nachrichten vom 24. Dezember 1888 wurde verlautbart, dass die Namensänderung vom Ministerium bewilligt wurde.

Wetter

Heute wird es etwas milder. Zeitweise zeigt sich die Sonne. Im Laufe des Tages werden die Wolken aber dichter. Stellenweise kann es vor allem am Abend und in der Nacht regnen. Die Tageshöchstwerte liegen zwischen 0 und 9 Grad.

Weitere Themen

