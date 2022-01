TIROL. Guten Morgen! Mit dem Bezirksblätter „Update am Morgen“ startest du informiert in den Tag. Das sind die wichtigsten Nachrichten aus Tirol.

Heute ist Dienstag, der 4. Jänner

Politik

Der 9. Jänner verspricht in Innsbruck ein Veranstaltungs-Duell. Während Kickl und Pöttler den GR-Wahlkampfauftakt zelebrieren findet am Sowi-Gelände die Veranstaltung Raven gegen Rechts statt. Mehr dazu ...

Lokales

Eine Hündin fiel in einem Waldgebiet bei Kramsach in eine Felsspalte. Aufgrund der engen Gegebenheiten sowie der Rückenlage des Tieres stellte sich die Rettungsaktion als äußerst schwierig heraus. Mehr dazu ...

Am 2. Jänner kam es zu einem tödlichen Verkehrsunfall in Kühtai. Eine Frau überfuhr einen Fußgänger. Mehr dazu ...

Sport

Der 6. August 2022 steht unter dem Motto hart, härter, Ischgl Ironbike. Eine Anmeldung ist ab sofort möglich. Mehr dazu ...

Am 16. Juli 2022 feiert der Silvrettarun 3000 in Galtür sein zehnjähriges Bestehen. Die Anmeldung läuft. Mehr dazu ...

Gesellschaft und Soziales

Wie jedes Jahr verzichtete Eurogast Sinnesberger auch dieses Jahr auf die Weihnachtsgeschenke für Kunden und spendet stattdessen 8.500 Euro an den Vertreterstammtisch (VST) Kitzbühel. Mehr dazu ...

Bildung

Innsbruck: Die Einschreibung aller zwischen dem 2. September 2015 und dem 1. September 2016 geborenen Kinder für das Schuljahr 2022/23 findet in der Zeit von Montag, 24. Jänner bis Donnerstag, 27. Jänner 2022 an der zuständigen Sprengelvolksschule statt. Mehr dazu ...

Digitales

Aktuell gibt es wieder eine Phishing-Warnung. Dieses Mal nützen Betrüger den Bezahldienst Paypal, in dessen Namen sie gefälschte Mails versenden. Mehr dazu ...

Verkehr

Die ÖBB setzen mit ÖBB Rail&Drive weiter auf Expansion. Noch im ersten Quartal wird der nächste Standort in Lienz in Osttirol eröffnet. Mehr dazu ...

Unterhaltung

Unser Quiz zu den Olympischen Spielen 1964 in Innsbruck.

Historisches

Am 4. Jänner 1572, zwischen 17:00 und 18:00 Uhr, kam es zu einem der stärksten Erdbeben in Tirol. Das Epizentrum des Bebens lag in Innsbruck. Die Epizentralintensität wurde mit 6-7° auf der 12-teiligen EMS-98 (Europäische Makroseismische Skala) abgeschätzt. Das Erdbeben traf Innsbruck und Hall besonders, war aber auch in Kundl, Schwaz und Wattenberg zu spüren. In Innsbruck kam es zu Schäden an Häusern. In Absam wurde die Kirche beschädigt. Damals glaubte man, dass Gott das Beben geschickt hätte, da die Menschen zu wenig Buße taten und das Leben nicht verbessern würden.

Wetter

Auch heute wird es mild und föhnig. In der Früh ist es bewölkt und leichte Regenschauer sind stellenweise möglich. Tagsüber bleibt es trocken und teilweise zeigt sich die Sonne. In einigen, föhnigen Tälern sind die Temperaturen zwischen 7 und 15 Grad möglich. In den Tälern in Osttirol bleibt es kühler. Mehr zum Wetter in den kommenden Tagen

