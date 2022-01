TIROL. Guten Morgen! Mit dem Bezirksblätter „Update am Morgen“ startest du informiert in den Tag. Das sind die wichtigsten Nachrichten aus Tirol.

Heute ist Donnerstag, der 20. Jänner

Politik

Nach neuestem Stand der Wählerverzeichnisse für die Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen 2022, sind am 27. Februar 2022 505.751 Personen wahlberechtigt. Mehr dazu ...

In der Gemeinde Stumm wurde im Gemeinderat kürzlich über die Errichtung eines Wohnbaus abgestimmt, welcher tatsächlich in die Kategorie "leistbar" gefallen wäre. Der Wohnbau der TIGEWOSI abgelehnt. Mehr dazu ...

Lokales

Zeugenaufruf: Am 18. Jänner kam es im Schigebiet Hochfügen auf der schwarzen Piste Nr. 7, zu einem schweren Schiunfall. Mehr dazu ...

Zeugenaufruf: Auf Verkehrszeichen und Verordnungstafeln hatten es Diebe in der Gemeinde Lechaschau abgesehen. Mehr dazu ...

Zeugenaufruf: An Unfall beteiligter Schifahrer im Schigebiet Tiefenbachgletscher fuhr ohne anzuhalten weiter. Mehr dazu ...

Sport

Die Rieder Rodlerin Lisa Walch, hat beim zweiten Weltcup im Rennrodeln auf Naturbahn in Umhausen ihre Form bestätigt und sicherte sich den zweiten Platz. Mehr dazu ...

Das Comeback der Open Faces Series beim 3*FWQ & 2*FJT Stopp in Kappl / Paznaun am vergangenen Wochenende ist mehr als geglückt. Mehr dazu ...

Die Telfs Patriots signen Ravon Johnson von den Fighting Saints der University of St. Francis in Joliet/Illinois als Wide Receiver für die bevorstehende AFL Saison 2022. Mehr dazu ...

Gesellschaft und Soziales

43.728 Euro Spende für die Tiroler Hospiz Gemeinschaft in Kitzbühel. Mehr dazu ...

Umwelt und Natur

Durch eine Verordnung der Tiroler Landesregierung wurde Mitte Jänner der größte Naturpark Österreichs, der Naturpark Karwendel, um das bereits bestehende Naturschutzgebiet Arnspitze im Gemeindegebiet von Leutasch erweitert. Mehr dazu ...

Verkehr

Die Verkehrspolizei Tirol zieht Bilanz: Im Vergleich zum Pandemiejahr 2020 ist 2021 die Zahl der Verkehrsunfälle wieder gestiegen. Die Zahl der Verkehrstoten hingegen war am zweitniedrigsten Stand in Tirol. Mehr dazu ...

Historisches

Der Habsburger Rudolf IV. reiste am 20. Jänner 1363 nach Bozen, um die Gräfin Margarethe davon zu überzeugen, das Fürstentum der Grafschaft Tirol zum Wohle seiner Bewohner an die Herzöge von Österreich, Rudolf IV., Albrecht III. und Leopold III abzutreten. Margarethe beriet sich mit ihren Adelsherrn, die letztlich der Übergabe zustimmten. Die Übergabeurkunde wurde schließlich am 6 Tage später unterzeichnet.

Wetter

Heute erreicht eine Kaltfront Tirol. Es bleibt in Nordtirol meist trüb, immer wieder schneit es. In Osttirol gehen sich aber noch einige Sonnenstunden aus. Es wird windig. Die Tageshöchstwerte erreichen nur mehr minus 2 bis plus 5 Grad. In Osttirol ist es etwas wärmer. Mehr zum Wetter in den kommenden Tagen.

