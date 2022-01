TIROL. Guten Morgen! Mit dem Bezirksblätter „Update am Morgen“ startest du informiert in den Tag. Das sind die wichtigsten Nachrichten aus Tirol.

Heute ist Montag, der 24. Jänner

Corona Tirol

Am 22. Jänner 2022 zwischen 15.00 Uhr und 17:45 Uhr versammelten sich am Landhausplatz in Innsbruck ca. 500 Personen zu einer nicht angezeigten Demonstration gegen die Corona-Schutzmaßnahmen der Regierung. Mehr dazu...

Lokales

In der Nacht auf Samstag ereigneten sich im Raum Landeck zwei weitere Nachbeben. Die leichten Erdbeben wiesen eine Magnitude von 2,5 bzw. 1,9 auf. Schäden sind keine bekannt. Mehr dazu...

Ein Mann (Ö, 51) fuhr am 21. 1. (21,45 Uhr) am Walchsee Richtung Kössen. Das Auto kam von der Straße ab und stürzte in den Walchsee. Mehr dazu...

Im Bereich Mitterweg in Innsbruck kam es am Samstag zu zwei Verkehrsunfällen. An allen Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Am Innrain wurde ein Fugänger angefahren. Mehr dazu...

Sport

Hier gibt's einen Kurz-Überblick über Neuigkeiten rund um die Hahnenkammrennen 2022. Mehr dazu ...

Mit einem sensationellen Rennen konnte am Sonntag die Rodlerin Madeleine Egle jubeln. Für sie gab es am Ende die EM Silber-Medaille in St. Moritz. Mehr dazu ...

Thomas Kammerlander gewinnt in Vatra Dornei (Rumänien) den Weltcup-Bewerb im Rennrodeln auf Naturbahnen. Mehr dazu ...

Gesellschaft und Soziales

Das über 500 Jahre alte Franziskanerkloster ist ein wichtiger sozialer Ort und hat in der Seelsorge und in der Hilfe für alle in der Silberstadt nach wie vor eine große Bedeutung. Mehr dazu ...

Historisches

Am 24. Jänner 1888 bewilligt der Tiroler Landesausschuss den Bau der Kaunserthalerstraße Konkurrenzstraße des Faggenbachs von Prutz bis zum Weiler Platz. Die betreffenden Gemeinden Feichten, Prutz, Kauns, Kaunserberg und Faggen, die durch die Alpen beteiligten Gemeinden Ried, Tösens und Fendels sowie der Forstärar werden beauftragt, schnellstens ein fünfköpfiges Straßenbau-Komité zu wählen. Der Bau musste noch in diesem Jahr begonnen werden und sollte 1890 vollendet sein. Der Kostenvoranschlag wurde auf 19.000 Gulden geschätzt.

Wetter

Der Tag beginnt nebelig und trüb. Allerdings löst sich der Nebel bald auf und es wird meist sonnig. Der Tag beginnt frostig. Die Tageshöchstwerte liegen zwischen 0 und 7 Grad.

