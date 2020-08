+++UPDATE: 4. August 2020+++

Exklusiv und einmalig waren die Eindrücke bei einer Begehung des im Bau befindlichen Gesundheitsompetenzzentrums der BVA in Sitzenberg-Reidling.

SITZENBERG-REIDLING. Wie die Bezirksblätter im Juni 2019 exklusiv berichtet haben, entsteht auf dem fünf Hektar großen Areal das Gesundheitskompetenzzentrum der BVA. Damit werde ein weiterer großer Schritt in Sachen "Gesundheit und Gesundheitserhaltung" gesetzt. Mit der Vision einer Einrichtung, die ihren Schwerpunkt auf Gesundheitsförderung und Prävention legt, werden neue Wege eröffnet und eine Lücke im österreichischen Gesundheitssystem geschlossen, heißt es vonseiten der BVA.

So soll das Gesundheitskompetenzzentrum in Sitzenberg-Reidling aussehen.

Dienstag, 4. August 2020, fand eine Führung für die Sitzenberg-Reidlinger Kommunalpolitiker durch den Gebäudekomplex statt – mit dabei Bezirksblatt-Redakteurin Karin Zeiler.

Die Regenschauer der letzten Tage haben den Weg vom Baucontainer bis zum Beschreiten des Zentrums matschig gemacht, manche hatten in weiser Voraussicht die Stöckel- und Businessschuhe gegen Sneakers und Regenstiefel getauscht.

Helme wurden verteilt, Taschen verstaut und rein in das Zentrum. 45 Personen arbeiten hier derzeit auf Hochtouren, neunzig waren es noch vor zwei Wochen, wie Hauptpolier Franjo Lazar von der Grazer Bauunternehmung Granit mitteilt.

Die Politiker begehen die Räumlichkeiten des Erdgeschoßes, schlängeln sich durch Stützen und an Schalungen vorbei, um im künftigen Turnsaal inne zu halten. Weiter geht's zum Hallenbad, das im Sommer nach außen hin öffenbar ist – ein Wellnessbereich und ein Garten zur unterschiedlichen Nutzung runden das Angebot ab.

Vorbei an überdimensional hohen Gerüsten und die Betonfertigteilstiegen nach oben – der Ausblick – auch wenn sich die Sonne hinter den Regenwolken versteckt – lässt die Augen leuchten. Der Blick auf das einzigartige Schloss Sitzenberg und die umliegende Hügellandschaft ruft ein „wunderschön“ hervor.

Doka-Platten sind an die Wand gelehnt, die nur darauf warten, verlegt zu werden, warten das kennt Lazar nicht, der schon im obersten Geschoß angelangt ist und vorzeigt, wie man am besten über die Leiter auf das Dach kommt. Apropos Dach - hier wird eine Photovoltaik-Anlage montiert.

Alle zücken die Handys, Selfies werden ebenso aufgenommen wie Panorama-Fotos. Aufstellung zum großen Fotoshooting und für diejenigen, die sich nicht trauen, über die Leiter wieder hinabzusteigen kommt der Kran mit dem entsprechenden Korb.

Winke, winke, wir sehen einander am Boden. Oder besser unter der Erde, auch die Tiefgarage inklusive Technik wird gezeigt und ganz versteckt befindet sich hier ein sogenanntes Musterzimmer, von denen es im Endausbau insgesamt 120 geben wird.

Nach einer 45-minütigen Begehung geht’s zurück zum Baucontainer, die Helme werden abgelegt, im Büro zeigt Hauptpolier Lazar noch, dass er immer alles im Blick hat. Kein Wunder – die installierten Kameras projizieren die Bilder auf seinen Bildschirm. Und wo jetzt noch die Container stehen und Schreibtischarbeit erledigt wird, wird eine Parklandschaft mit Weinhügeln angelegt und wenn alles gut geht, dann steht einer Eröffnung im Mai 2021 nichts im Wege. So der ambitionierte Plan.



+++UPDATE+++

14. Juli 2020

BVA Gesundheitszentrum befindet sich am "Gesundheitsplatz 1"

SITZENBERG-REIDLING. Schon von der Ferne sieht man Kräne, eine Betonmauer und ein riesiges Objekt, bei dem rege Bautätigkeit herrscht. Erraten, es handelt sich um das Gesundheitskompetenzzentrum der BVA in Sitzenberg-Reidling.

Wie die BEZIRKSBLÄTTER vor einem Jahr exklusiv berichtet haben (Artikel siehe nachstehend), entsteht auf einem fünf Hektar großen Areal, das von der BVA gekauft wurde, ein Gesundheitskompetenzzentrum. Im Sommer 2021 soll hier schon Hochbetrieb herrschen. Hochbetrieb, das bedeutet 120 Einzelzimmer.

Und wer dorthinfahren möchte, der will in seinem Navi schließlich auch die richtige Adresse eingeben und die lautet – wie in der jüngsten Gemeinderatssitzung am 21. Juli einstimmig beschlossen – Gesundheitsplatz 1.

+++12. Juni 2019:+++

Ab 2021: Erholung für Beamte in Sitzenberg

120 Betten: Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter errichtet Gesundheitszentrum.

SITZENBERG-REIDLING. Der Zaun wurde aufgestellt, die Baustelle eingerichtet – ja, in Sitzenberg geht es los mit dem Bau eines Gesundheitszentrums der Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter. "Der Generalunternehmer sollte noch diese Woche bekanntgegeben werden", sagt Bürgermeister Christoph Weber gegenüber den Tullner Bezirksblättern.

Fünf Hektar groß ist jedenfalls das Areal und und es war gar nicht so einfach, ein solch großes Stück zu finden. "Schon vor fünf bis sechs Jahren war es schon Thema, ob dieses Zentrum hier oder doch in Neulengbach errichtet werden soll", so der Orts-Chef. Und dann ging alles schnell. Das Grundstück, das sich in Privatbesitz befand, wurde von der BVA gekauft, im Sommer 2021 soll hier schon Hochbetrieb herrschen. Hochbetrieb, das bedeutet 120 Einzelzimmer.

Vorsorge statt Reparaturmedizin

Mit der neuen Gesundheitseinrichtung der BVA in Sitzenberg-Reidling wird ein weiterer großer Schritt in Sachen "Gesundheit und Gesundheitserhaltung" gesetzt. Mit der Vision einer Einrichtung, die ihren Schwerpunkt auf Gesundheitsförderung und Prävention legt, werden neue Wege eröffnet und eine Lücke im österreichischen Gesundheitssystem geschlossen.

Schwimmen und Tagen

Das Kompetenzzentrum besteht aus 120 Einzelzimmern, die eine Unterbringung mit Wohlfühlambiente bieten. Ein medizinischer Bereich, der nach den modernsten Erkenntnisen geplant wurde, sorgt sowohl für die stationäre als auch für die ambulante Betreuung. Vervollständigt wird dieser Teil durch ein vielfach nutzbares Seminarzentrum. Das angeschlossene Hallenbad – im Sommer nach außen hin öffenbar –, ein Wellnessbereich und ein Garten zur unterschiedlichen Nutzung runden das umfassende Angebot ab. Für körperliche Betätigungen ist für den Außenbereich neben einem Motorikpark auch die Möglichkeit auf Ausübung diverser anderer Sportarten geplant. Und wer ist willkommen? Beamte aller Altersklassen, aktiv Erwerbstätige, Aktive 50+- und Gesunde 60+-Personen mit berufsspezifischen Schwerpunkten, aber auch Personen im Ruhestand. Primäres Ziel sei die körperliche und geistige Gesundheit zu verbessern und zu bewahren, heißt es vonseiten der BVA.

Für die Gemeinde Sitzenberg-Reidling bedeutet die Errichtung des Zentrums aber viel mehr, wie Bürgermeister Weber erklärt: "Die Patienten und deren Besucher lernen Sitzenberg-Reidling kennen". Und das bedeute natürlich auch, dass man sich entsprechend wirtschaftlich drauf einstellen müsse. Vermieter werden die Kontingente aufstocken, die Kassen bei Gastronomen und Heurigenbetriebe werden klingeln.

