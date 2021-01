Mit Stand Samstag, 16. Jänner 2021, 8 Uhr, gibt es im Bezirk Vöcklabruck 208 "aktive" Fälle von bestätigten Infektionen mit dem Corona-Virus. Das ist um sieben mehr mehr als Freitag Früh.



BEZIRK VÖCKLABRUCK. Innerhalb der vergangenen 24 Stunden sind 34 neue Infektionen gemeldet worden. Die Gesamtzahl aller seit Beginn der Krise positiv getesteten Personen aus dem Bezirk Vöcklabruck beträgt 7.162.

Die 7-Tage-Inzidenz – das ist der Wochendurchschnitt an neu gemeldeten Corona-Fällen bezogen auf 100.000 Einwohner – liegt für den Bezirk Vöcklabruck derzeit bei 123,8. Dieser Wert hat sich zur überblicksmäßigen Risikoeinschätzung durchgesetzt, weil er einerseits eine bessere Vergleichbarkeit schafft und andererseits Ausreißer an einzelnen Tagen ausgleicht.

Aktuelle Todesfälle

In einem Seniorenheim im Bezirk Vöcklabruck starben am 10. Jänner ein 97-jähriger Mann, und am 12. Jänner eine 84-jährige Frau. Beide hatten Vorerkrankungen.



Achtung: Alle in diesem Beitrag ersichtlichen Daten werden von der Corona-Seite des Landes OÖ und aus den Presseaussendungen des Krisenstabs entnommen und von uns einmal täglich – immer morgens – aktualisiert. Das Land OÖ stellt hier jeweils drei mal täglich aktualisierte Zahlen zur Verfügung. Aufgrund der Umstellung der Zählweise beim Bund fließen ab 15. Jänner 2021 auchpositive Antigentests in die Fallzahlen ein.





Corona-Ampel im Bezirk Vöcklabruck: "rot"

Die Corona-Ampel wird meist am Freitag aktualisiert.

